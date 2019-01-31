В Госавтоинспекции подвели итоги ушедшего года

Аварий могло быть меньше

В январе — декабре на дорогах Чувашии зарегистрировано 1246 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 160 человек и более 1630 получили травмы.

Анализ причин показал, что каждое третье ДТП произошло из-за неудовлетворительных дорожных условий, недостатков зимнего содержания, каждое второе — из-за отсутствия разметки и дорожных знаков.

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений возбуждено 326 дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Совместно с прокуратурой инициирована подача 40 исковых заявлений в суды в отношении лиц, осуществляющих эксплуатацию дорог.