В Доме дружбы народов говорили о конфликтах

Наука избегать крайностей

Как не допускать межнациональных и межрелигиозных конфликтов и какие приоритеты расставлены в государственной национальной политике страны — этой теме был посвящен обучающий семинар для работников администраций городов и районов республики в Доме дружбы народов Чувашии.

Его спикерами стали ведущие российские эксперты в области этнорелигиозных отношений Андрей Белый, представитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России), и член Общественного совета ФАДН, директор Института социальных и этнокультурных исследований Николай Григорьев.

Отметив, что Чувашия находится в числе российских регионов со стабильной и спокойной межнациональной ситуацией, эксперты выразили мнение, что забывать о профилактике нельзя — слишком часто возникают различного рода угрозы. Основным инструментом разжигателей конфликтов сейчас является Интернет — с его помощью скорость нагнетания негативной обстановки увеличилась в разы.

Не так давно в Федеральном агентстве по делам национальностей разработали электронную систему мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сети Интернет. Информационная система уже работает во всех регионах страны. Она позволяет специалистам отслеживать и выявлять негативную информацию в различного рода блогах и соцсетях. Одну из секций семинара посвятили обучению сотрудников районных и городских администраций работе с ней.

«К Чувашии у нас нет замечаний, скорее, наоборот. Республика находится на передовых позициях в нашей стране по недопущению конфликтов на этнорелигиозной почве, — заметил Андрей Белый. — И это при том, что республика многонациональная. В России есть достаточно примеров, когда практически в моноэтнических областях постоянно возникают конфликты. Не могу не отметить и Дом дружбы народов Чувашии — для относительно небольшого региона это уникальный объект».

Большое внимание во время семинара эксперты уделили предупреждению конфликтных ситуаций, а также умению их разрешать. Специалистов администраций обучили правильному поведению в этнорелигиозных конфликтах, умению отличать их от личных, экономических и грамотно ими управлять. «Тема эта тонкая, сложная, этому надо учиться, — рассказал директор Института социальных и этнокультурных исследований Николай Григорьев. — Этнорелигиозные конфликты всегда были, есть и будут. Вопрос состоит в том, чтобы научиться вести себя в них конструктивно. Это очень важно. Плохим является не сам по себе конфликт, а деструктивная форма его развития, эскалация конфликта, когда дело доходит до спецопераций, усилений, автобусов с бойцами Росгвардии».

Фото Максима Васильева из архива редакции: В Чувашии зарегистрировано 36 национально-культурных объединений. В семьях разных народов, проживающих в республике, добрососедству учат с малых лет.