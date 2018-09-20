Погибший контрактник из Чувашии был лидером, эрудитом и дружил со спортом

О том, что в сбитом в Сирии самолете был уроженец Чувашии Григорий Зиновьев, «СЧ» уже писала во вчерашнем номере. Сегодня хочется рассказать о погибшем солдате подробнее.

«Ему подходит эпитет «самый-самый». Это один из самых лучших студентов, который у нас когда-либо был», — говорит о парне его классный руководитель Оксана Уйнина, у которой он учился после 9 класса в Канашском педагогическом колледже. Позавчера педагог узнала о крушении российского самолета и долго не верила в произошедшее.

Воспитанный, эрудированный, любознательный и активный — так характеризует Григория учительница. Он был лидером, «не мог сидеть на месте», участвовал в творческих мероприятиях и при этом всегда успевал сделать домашнее задание, был отличником. Будучи единственным молодым человеком в группе, мог даже «выкрутиться» 8 марта и собственноручно испечь девчонкам торт. Дружил со спортом и даже позже, во время службы, возвращаясь в родной город в отпуск, обязательно находил время на бег и футбол. С классным руководителем бывший ученик поддерживал связь и каждый год встречался.

Окончив в колледже курс средней школы, парень поступил учиться в Чувашский государственный педагогический университет на исторический факультет и ежегодно участвовал в поисковых работах на местах сражений Великой Отечественной войны. «Мы всегда думали, что он вернется к нам работать преподавателем истории», — вспоминает Оксана Уйнина, объясняя, что и мама, и бабушка парня – педагоги. Но Григорий избрал другой путь — после университета он сначала, в 2008 году, был призван на срочную службу из Канаша, а потом остался служить по контракту.

Как рассказала классная руководительница, парень объехал в процессе службы почти всю Россию – от Дальнего Востока и до Санкт-Петербурга, бывал за рубежом. После каждой командировки возвращался, но на этот раз пришла новость, которая не укладывается в голове…

По словам военного комиссара города Канаш, Канашского и Янтиковского районов Чувашии Юрия Барышова, военную службу по контракту 34-летний Зиновьев проходил в военной части №41536 города Кубинка Московской области. Был радистом, старшим сержантом.

Похоронить Григория Зиновьева планируют в городском округе Мытищи Московской области на Федеральном военном мемориальном кладбище. Его мама и вдова уже дали на это согласие.