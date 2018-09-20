В реабилитационном центре для детей открылся автокомплекс

Опасность — учебная, навыки — настоящие

Кирилл выбрался из автомобиля и сразу же стал делиться впечатлениями с мамой: «Я как настоящий водитель был! Мне надо было на все реагировать: на светофор, пешеходов, знаки все замечать!» Восторгу мальчишки не было предела. Но самое главное, что он вынес из этого приключения — сидеть за рулем нелегкий труд, требующий большого внимания. Человек за рулем может отвлечься и не заметить пешехода. Поэтому переходя улицу надо быть очень осторожным, соблюдать правила, чтобы не попасть под колеса машины.

Из пешеходов в водители

Кирилл — ребенок с особенными потребностями, и в Республиканский реабилитационный центр для детей Минтруда Чувашии приходит вместе с мамой уже много лет. Чувствует себя здесь как дома, и для него открытие в центре нового автокомплекса — это приобретение еще одного замечательного тренажера, необходимого для полноценной жизни.

Автогородок и автокласс детям Чувашии подарили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и одна из крупных автомобильных компаний. Вместе они реализуют программу «К движению без ограничений!» И такие дети, как Кирилл, с разными проблемами со здоровьем, теперь смогут не спеша, обстоятельно познакомиться с правилами дорожного движения, изучить дорожные знаки в автоклассе, куда можно въехать на инвалидной коляске. А уже в автогородке отработать навыки перехода через улицу, выучить сигналы светофора. Тут же самому сесть за руль машины или стать велосипедистом и потренироваться в безаварийной езде на коляске.

Число попыток не ограничено

Такая площадка-тренажер выполняет множество функций. Ребенку с синдромом Дауна или аутисту невозможно объяснить какие-то вещи на ходу. Даже здоровый малыш требует проигрывания одной и той же ситуации несколько раз, что уж говорить о детях с особыми потребностями. И вот теперь такая возможность у них появилась. Спокойно, не торопясь, перейти улицу на зеленый свет пять, шесть, а если потребуется, то и десять раз, чтобы у маленького пешехода выработалась привычка останавливаться на красный и переходить улицу на зеленый свет. И так по всем пунктам.

КСТАТИ В новом автогородке смогут заниматься не только дети из реабилитационного центра, сюда можно будет приводить малышню из соседних детсадов и учеников близлежащих школ. Кроме того, в центре проходят реабилитацию ребятишки из всех районов республики, поэтому знания, полученные здесь, будут «расползаться» по всей Чувашии.

Мама Кирилла, Надежда, радуется открытию автогородка не меньше сына: «Если бы вы знали, как страшно отпускать его на улицу одного. А ведь такое время все равно придет. Но сколько ни говори ребенку, чтобы переходил дорогу осторожно, чтобы был внимательным, — это не сработает, если он не обучен такому поведению на практике. А как эту практику организовать? На бегу ничего не объяснишь, мы с ним вечно спешим, потому что пока ребенка соберешь… А тут такая возможность дать ему побыть и в положении пешехода, и, что называется, в шкуре водителя, когда пешеходы норовят перед носом пробежать. Кирилл сразу понял, что водитель тоже может ошибиться и не заметить человека на дороге. Я считаю, что это очень ценный подарок, который обязательно спасет чью-то жизнь».

Вписываемся не в поворот, а в жизнь

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Елена Сапаркина увидела еще один нюанс, который сопутствует открытию автогородка именно в реабилитационном центре: «Дети с ограниченными возможностями, как правило, не посещают детские сады. Когда подрастают, они учатся на дому, а потому довольно редко сталкиваются с необходимостью переходить улицу и плохо представляют, что такое быть участником дорожного движения. Однако им важно знать правила дорожного движения, как их соблюдать на практике. Ведь они не всю жизнь будут жить с родителями. Их нужно приучать к самостоятельности».

Директор центра Елена Шафейкина подхватила тему: «Одна из наших целей — социализация ребенка. Наша обязанность помочь ему вписаться в окружающую среду. В том числе в городскую жизнь, где многополосные дороги, опасные перекрестки, пешеходные переходы. Ведь им придется посещать разные учреждения, кто-то будет работать. У нас открылся своего рода ликбез с азбукой дорожного движения. И вот по ней мы будем учить детей, буквально по слогам, осваивать большую жизнь. Здесь почти на два миллиона рублей закуплены не только велосипеды, мотокары, мини-автомобили, но и приобретено оборудование, которое в игровой форме поможет детям освоить правила безопасности на дороге».

Кто-то впоследствии сядет в коляску и будет передвигаться по улицам на ней. Кто-то будет управлять машиной, а кто-то так и останется пешеходом. В любом случае, полученные знания о дороге и дорожном движения нашим детям понадобятся еще до того, как они вырастут. Поэтому нам тут главное не в поворот вписаться, а в жизнь.

Фото Олега Мальцева: Детей надо с малых лет приучать уважать друг друга. Не важно пешеход ты или автомобилист, главное — относиться бережно к жизни другого человека.