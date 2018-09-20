С наградой!

Указом Главы Чувашии от 14 сентября 2018 года награждены медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Иванов Виталий Петрович — главный научный сотрудник исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук, доктор исторических наук; Почетной грамотой Чувашской Республики Коростелев Александр Дмитриевич — ведущий научный сотрудник ордена Дружбы народов Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, г. Москва, кандидат исторических наук, Тишков Валерий Александрович — научный руководитель ордена Дружбы народов Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, г. Москва, доктор исторических наук.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный деятель науки Чувашской Республики» Ягафовой Екатерине Андреевне — заведующей кафедрой Самарского государственного социально-педагогического университета, доктору исторических наук, профессору; «Заслуженный лесовод Чувашской Республики» Александрову Александру Николаевичу — инженеру по лесопользованию Шумерлинского лесничества, Трофимову Юрию Ивановичу — начальнику участка Калининского участкового лесничества Вурнарского лесничества;

«Заслуженный механизатор Чувашской Республики» Кириллову Сергею Ивановичу — трактористу СПК имени Карла Маркса, Вурнарский район;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Михайлову Евгению Петровичу — старшему научному сотруднику исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук; «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» Ильину Станиславу Максимовичу — водителю автомобиля Вурнарского лесничества, Никифоровой Вере Михайловне — администратору диспетчерско-кассового пункта с. Красноармейское АО «Автовокзалы и автостанции»; «Заслуженный учитель Чувашской Республики» Лушиной Ларисе Александровне — учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 6» г. Шумерли, Шаровой Галине Николаевне — учителю лицея № 18 г. Новочебоксарска;

«Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Петрову Виталию Григорьевичу — директору ООО «Комбинат строительных материалов», г. Канаш.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Зайнуллин Минзаит Минсагирович — глава Урмаевского сельского поселения Комсомольского района, Громова Людмила Михайловна — старший специалист 1-го разряда финансового отдела администрации Ибресинского района.