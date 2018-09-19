Жительница Алатыря лишилась 49 тыс. рублей при оформлении кредита через Интернет

После оформления в Интернете заявки на получение кредита с 34-летней жительницей Алатыря по телефону связались неизвестные, представились сотрудниками кредитной организации и сообщили, что ей одобрен кредит в размере 200000 рублей, но для получения денег требовалась сделать ряд платежей. Злоумышленники выманивали деньги поэтапно: сначала якобы для оплаты различных комиссий, затем на почтовые переводы, оплату услуг курьеров и т.д. Женщина выполнила все их требования, после чего кредиторы отключили телефон.

По данным полиции, подобный способ мошенничества становится все популярнее. Будьте бдительны и предупредите близких и родных о недопустимости перевода денежных средств на неизвестные счета и номера телефонов.