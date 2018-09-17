В селе Чувашская Сорма открыли новое пожарное депо

В рамках реализации одной из приоритетных целей МЧС России по оснащению пожарно-спасательных подразделений современным оборудованием и экипировкой в Чувашии открыто еще одно пожарное депо. Новоселье справили бойцы добровольной пожарной команды села Чувашские Сормы Аликовского района.

Ключи от нового здания вручили начальник Главного управления МЧС России по Чувашии генерал-майор Станислав Антонов, председатель республиканского Госкомитета по делам ГО и ЧС Вениамин Петров и глава администрации Аликовского района Александр Куликов.

Новое депо спроектировано в соответствии всем современным требованиям и включает в себя помещения для несения дежурства и отапливаемый гаражный бокс.

Также брандмейстеры расширили парк техники. В дополнение к имеющемуся ЗиЛ-131 получена автоцистерна на шасси полноводного Урала. Техника предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета и запаса воды.