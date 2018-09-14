Три преподавателя детских школ искусств из Чувашии — в числе победителей конкурса

Трое из пятидесяти лауреатов Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» оказались жителями Чувашии.

В номинации «Музыкальное искусство» отметили преподавателей Татьяну Григорьеву (Чебоксарская детская школа искусств № 1) и Надежду Соловьеву (Детская музыкальная школа г. Новочебоксарска), в номинации «Изобразительное искусство» — Ольгу Федотову (Чебоксарская детская художественная школа № 4 имени Э.М. Юрьева).

В результате отбора, ежегодно проводимого Министерством культуры России, награждают педагогов, которые реализуют дополнительные предпрофессиональные программы, готовят лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов и сами активно принимают участие в мероприятиях высокого уровня. Лучшие преподаватели должны внедрять инновационные педагогические технологии и иметь авторские учебные программы в области искусства.