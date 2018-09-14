Хроника ДТП с участием нетрезвых водителей

В Мариинско-Посадском районе водитель «Лады Приоры» не выполнил требование инспекторов ГИБДД об остановке.

Экипаж ДПС, заподозрив неладное, пустился за ним в погоню. Длилась она недолго. Нарушитель заехал в тупик, где и был задержан. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. За то, что проигнорировал жест полицейского об остановке, бедолага заплатит штраф в пределах 500-800 рублей. В нагрузку — за пьяную езду — штраф в 30 тысяч рублей, кроме того, ему придется расстаться с водительскими правами на полтора-два года. Но и это еще не все. Хозяин «Приоры» в ходе погони умудрился четыре раза выехать на полосу встречного движения. За каждое такое нарушение ему придется заплатить по 5 тысяч рублей.

Еще один нетрезвый водитель, управлявший «Мерседесом», остановился только после того, как снес столб линии электропередачи на кольце возле супермаркета «Шупашкар» в новоюжном районе Чебоксар. ДТП произошло ночью 11 сентября.