Алина Прокопьева и Михаил Максимов привезли из Перми «золото» и «бронзу»

Воспитанники чувашской школы легкой атлетики Алина Прокопьева и Михаил Максимов завоевали «золото» и «бронзу» соревнований.

Более 8 тысяч человек из 16 стран вышли на дистанции марафона. Забеги проводились на 42, 21, 10 и 3 км. Также состоялся заезд на колясках на 200 метров. Комментировали это масштабное спортивное событие Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе Вадим Злобин.

Алина Прокопьева, которая побеждала на марафонах в Японии, Китае и США, смогла обогнать своих ближайших преследовательниц, показав результат 2:34.32. У мужчин на марафонской дистанции награду взял Михаил Максимов. 42 км 195 метров он пробежал с третьим временем.

Фото cap.ru: Время, показанное в Перми Алиной Прокопьевой, вошло в топ-50 лучших женских результатов на марафонах в 2018 году.