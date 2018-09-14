Главный инженер канашского предприятия осужден за выброс в атмосферу фенола

ООО «Спецдеталь» занимается литьем чугуна, стали, цветных металлов, производством основных продуктов из железа и стали, проката из черных металлов. Инженер, ответственный за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, нарушил правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

Как установлено судом, в январе этого года, будучи в литейном цехе, зная, что технологическое оборудование не снабжено газоочистительными установками, улавливающими фенол, не имея соответствующего разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, он дал рабочим устное указание изготовить пробную партию заливочной песчано-смоляной формы, в результате чего в атмосферу выделилось вредное вещество — гидроксибензол (фенол), относящееся ко второму классу опасности. Что повлекло загрязнение воздуха около многоквартирного дома 5 по улице Заводской. Это подтверждается исследованием отобранных в тот день проб атмосферного воздуха, в котором содержание фенола оказалось превышенным в два раза.

А в феврале при производстве аналогичных работ было зафиксировано загрязнение атмосферного воздуха с таким же превышением содержания фенола в пробе около многоквартирного дома 4 по улице Ильича. В районном суде главный инженер не оправдывался, согласился с предъявленным обвинением. Дело рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства. За выброс в атмосферу загрязняющих веществ, повлекших изменение природных свойств воздуха не в лучшую сторону, виновный в этом оштрафован на 50 тысяч рублей.