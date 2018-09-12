Алатырские полицейские «вычислили» хакера из Ульяновска

В конце мая 29-летний житель Алатыря обратился с заявлением в полицию по факту кражи денег с банковской карты. Со счета было списано более 8000 рублей. Накануне им было получено смс-сообщение со ссылкой, нажав на которую он установил в смартфон вирусную программу, автоматически списывающую денежные средства с банковских карт, привязанных к телефону.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника, подозреваемого в хищении денег. Им оказался 38-летний программист из Ульяновска без криминального прошлого. В рамках расследования уголовного дела устанавливается его причастность к совершению аналогичных правонарушений по всей стране.