Житель Шумерли незаконно получил крупный кредит

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Шумерли, обвиняемого в незаконном получении кредита.

Предварительным следствием установлено, что в июне 2016 года обвиняемый, будучи директором коммерческой организации, для получения кредита представил в дополнительный банковский офис заведомо подложные документы о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации. Кроме того, он подделал подписи поручителей в договорах поручительства. В итоге получил кредит, причинив банку ущерб, превышающий 4,5 миллиона рублей.

Уголовное дело, расследованное УФСБ по Чувашии, направлено в суд.