В Порецком районе завершена уборка ранних зерновых

По данным отдела сельского хозяйства и экологии администрации Порецкого района, в районе убрано 16 609 га зерновых и зернобобовых культур (95,6 %). Уборка завершена всеми сельскохозяйственными предприятиями и КФХ, за исключением тех хозяйств, где имеются посевы поздних культур – гречихи и проса в СПК «Семеновский», ООО «КиПиАй Агро». По мере созревания эти культуры будут убраны. Валовой сбор зерновых составил 36 395 т при средней урожайности 22 ц с га.

Продолжаются работы по севу озимых культур. Посеяно 6 015 га (80 %). Плановые показатели выполнены большинством сельхозпредприятий и КФХ за исключением ООО «КиПиАй Агро», КФХ Герасимова В.Е. и Голубева Ю.А.

Продолжаются работы по заготовке кормов: ведется закладка сенажа со второго укоса многолетних трав. В ближайшие дни приступят к уборке кукурузы на силос.

В районе активно ведутся работы по подъему зяби – поднято 2 609 га. В числе лидеров – ООО «Россы Поречье», ООО «ОПХ «Простор», КФХ Васильева А.Л., ООО «КиПиАй Агро».

Работы на полях в районе продолжаются. Земледельцы нацелены заложить прочную основу под урожай 2019 года.