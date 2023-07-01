Яльчикские аграрии первыми вышли на жатву

Как сообщают в пресс-службе администрации округа, уборку начали в большинстве сельхозпредприятий. Всего предстоит убрать урожай зерновых и зернобобовых культур на площади 23415 гектаров.

В числе первых вывели комбайны в поля в СХПК имени Ленина, ООО «Яманчурино», СХПК «Рассвет», ЗАО «Прогресс». Скошены озимые культуры на площади 146 гектаров, горох на 200 гектарах, идет также косовица овса. В работе – современная мощная техника.

По первоначальным планам аграрии республики нынче должны были собрать 750 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, информируют в Минсельхозе.И з-за почвенной засухи часть урожая яровых, к сожалению, потеряна, но поставленная задача остается в силе. Виды на урожай неплохие, элеваторы и сушильные комплексы готовы к приемке зерна.

Посевная площадь в республике в этом году составляет 547 тысяч гектаров, из них под зерновыми и зернобобовыми — 303 тысячи гектаров.