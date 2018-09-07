Полина Кириллова из Чувашии заняла первое место на первенстве мира по пауэрлифтингу

Мировое первенство по пауэрлифтингу (троеборью), в котором участвуют сильнейшие атлеты земного шара в возрасте от 14 до 23 лет, стартовало в понедельник в Южно-Африканской Республике. Подопечной тренера Дмитрия Соловьева не было равных в весовой категории до 43 кг среди юниорок 19-23 лет. По завершении подходов во всех трех упражнениях Полина набрала 315 кг, опередив ближайшую соперницу с Украины Дарию Браджник на 14,5 кг. Результаты нашей соотечественницы в отдельных упражнениях — 125 кг в приседании, 67,5 кг в жиме штанги лежа и 122,5 кг в становой тяге.

Для Полины это далеко не первый успех на международных стартах, сообщают в Минспорте Чувашии, год назад она также выиграла юниорское первенство мира.