Кадеты из Чувашии едут на сборы

Более 740 км и около 10 часов пути преодолеют старшеклассники Чувашского кадетского корпуса, выехавшие сегодня утром из Чебоксар в Пермь, где ребят ждут двухнедельные учебно-спортивные сборы в Пермском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина.

Проводить чувашских кадетов в 5 часов утра у Чебоксарского железнодорожного вокзала, где ребят уже ожидали комфортабельные автобусы, сопровождающие учителя, воспитатели и медработники, собрались родные и друзья.

— Я только недавно, в конце августа, вернулся из Крыма, где вместе с отрядом «Чапаевец» провел незабываемые для меня дни интересной и трудной работы по поиску останков бойцов, павших во время Великой Отечественной войны при обороне Севастополя. Не прошло и пару недель, и, так сказать, снова в бой, — с «армейским» юмором поделился своими впечатлениями восьмиклассник Георгий Татур, обнимая перед отъездом маму. – Учебные сборы у нас проходят часто, но в Пермский кадетский корпус еду впервые. Судя по рассказам ребят, которые уже там побывали, не пожалею…

Как рассказали нам в Минобразования республики, все кадетские корпуса ПФО активно сотрудничают между собой, проводится немало различных совместных мероприятий, направленных на формирование кадетского братства, дружбы и взаимовыручки между кадетами приволжских корпусов. Так, ежегодно кадеты из регионов ПФО собираются на летних сменах юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец». В минувшем учебном году ребята из Чувашского кадетского корпуса выезжали на Рождественский бал для воспитанников кадетских корпусов ПФО «Возрождая традиции, сохраняем историю» и Спартакиаду кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья», которые, к слову, проходили на базе Пермского кадетского корпуса.

Кстати, в этом году пермский «коллега», между прочим, подшефный Росгвардии, отмечает первый юбилей, ведь корпус торжественно открыли 5 лет назад в День знаний, как и наш – чувашский.

— Такая поездка для наших кадетов – это возможность не только получить новый опыт, узнать, как живут другие ребята в кадетских корпусах, но и сдружиться между собой, стать одной командой, — заметила классный руководитель 8 «Б» класса Лариса Константинова. – Уверена, это очень хороший старт в начале учебного года. Тем более что предусмотрена насыщенная образовательная и спортивная программа. А я вижу, что ребята настроены очень серьезно.

Вот и десятиклассник Никита Захаров надеется испытать свои физические способности. «Нам обещали интенсивную физподготовку, а это то, что мне очень нравится», — сказал парень, увлекающийся и плаванием, и боксом, и бегом на разные дистанции. Никита уже серьезно задумывается о будущем и намерен стать офицером.

Словом, ожиданий от поездки у ребят много. Перед отъездом в Пермь кадеты пообещали поделиться своими впечатлениями с читателями «Советской Чувашии». Ну а завтра 5 сентября кадеты 5-7 классов выезжают на сборы в Крым, где будут жить на базе детского оздоровительного лагеря «Лучистый». Кстати, там же проходят учебно-спортивные сборы и младших кадет Пермского кадетского корпуса ПФО. Их учебные часы тоже будут чередоваться с усиленными занятиями физической культурой и спортом.