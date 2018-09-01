Потерпевшей по делу проходит рыба

Следственное управление СКР по Чувашии возбудило уголовное дело по факту гибели рыбы в реке Рыкша в июне этого года.

Как следует из материалов дела, в Чебоксарском районе на участке реки Рыкша протяженностью около 14-ти километров была обнаружена погибшая рыба в количестве, более чем в три раза превышающем средние показатели ее смертности. А это уже массовая гибель.

Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Чувашии установили, что вода в указанном водоеме имеет химическое и микробиологическое загрязнение в виде многократного превышения предельно допустимой концентрации аммония иона и нитрита иона.

Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных). Процессуальное решение о возбуждении дела признано прокурором законным и обоснованным. В ходе следствия должны быть установлены конкретные должностные лица, ответственные за случившееся.

Между тем, в 2013 году, как сообщала «СЧ», в Чебоксарском районе уже было похожее «рыбное происшествие». В ходе выборочного обследования реки Рыкши на 17 участках протяженностью 30 км было обнаружено 1316 экземпляров погибшей рыбы. Лабораторные исследования показали, что в пробах речной воды содержание аммиака превышало норматив в 18 раз.

Природоохранная прокуратура тогда установила грубые нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства при эксплуатации пометохранилища ООО «Агрохолдинг «Юрма», в результате чего жидкие фракции отходов попадали в реку. Виновного специалиста наказали. Кто на этот раз провинился – узнаем…