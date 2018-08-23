Звонок на урок прозвенит в срок

В следующем году откроется школа в чебоксарском микрорайоне «Волжский-3»

Тем, кто здесь будет учиться, а это 1100 мальчишек и девчонок, можно позавидовать. Панорама на волжские просторы, открывающаяся из окон здания, просто восхищает. Да и предполагаемое название учебного заведения — «Гимназия пять «плюс» — должна создать определенный настрой на пути к знаниям.

«Старатель» постарается

Этажи и контуры школы уже четко обозначены. Кладку наружных стен, монтаж окон, систем энергоснабжения и канализации строители обещают завершить в сентябре. До холодов — подвести тепло, сделать кровлю, чтобы спокойно вести внутренние отделочные работы. «Котельная, — уверил Главу Чувашии Михаила Игнатьева генеральный директор ООО «СК «Старатель» Анатолий Владимиров, — готова. При строительстве школы применялись только экологически чистые материалы, как того требуют санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

Сомневаться в том, что 1 сентября 2019 года в «коридорах знаний» прозвенит первый звонок, нет оснований. Однако Михаил Игнатьев все же попросил и главу администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, и директора школы Инну Исаеву, и строителей строго выдерживать график. Ведь уже были задержки, вызванные изменениями в проекте как самого здания, так и обеспечения его необходимым оборудованием. Увы, переделки привели к удорожанию сметы расходов на 20-25 процентов.

«Дополнительные финансовые вложения должны быть оправданы, — потребовал Глава Чувашии. — Школа сооружается в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы». Субсидии из федерального бюджета составляют 670 миллионов рублей, и за каждую копейку придется отчитаться».

В целом же школа получается на загляденье. Для качественного обучения будут созданы все условия — просторные классы, мастерские, научные кабинеты и лаборатории. В состав физкультурно-оздоровительного комплекса входят открытые футбольная и баскетбольная площадки, хоккейная коробка, универсальные спортивные залы и 25–метровый бассейн под крышей.

Михаил Игнатьев потребовал расширить подъездные дороги к учебному заведению, продумать организацию парковочных мест, уделить больше внимания благоустройству территории.

Да будет свет

В канун Дня города Чебоксары Глава Чувашии проинспектировал также ход работ на Московской набережной. Пояснения давал заместитель директора ООО «Автодор» Виктор Разумов. Реконструкция набережной ведется с 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». На сегодня работы выполнены наполовину. Но и этого хватило, чтобы прежняя «серая бетонка» приобрела цивилизованный вид. Но чтобы она функционировала на все сто процентов, пришлось создать целую сеть инженерных коммуникаций, включая очистные сооружения.

В настоящий момент здесь завершаются гидроизоляционные работы, ведется монтаж дождеприемных колодцев. Уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона на техническом проезде, длиной около одного километра, ведется монтаж бордюрных камней и перил, устройство велосипедной и пешеходной дорожек. Общая протяженность Московской набережной составляет 5,2 километра.

Вдоль набережной установлены прекрасные скамейки, на которые можно присесть и отдохнуть, но оказалось, что вандалы у нас еще не перевелись. На одной из скамеек заметили поврежденную часть сидения. Это не осталось без внимания руководителя региона, и он попросил провести срочный ремонт, чтобы не портить общую картину. А чтобы впредь такого не повторялось, установить камеры видеонаблюдения. Когда же решено было проверить еще и работу ночного освещения на набережной, то лампы почему- то не зажглись. Недостаток городским властям предложено было устранить до вечера. Позже, на инстаграм–канале, Михаил Игнатьев сделал запись: «Проверил освещение на Московской набережной — работает. Здорово, что вечером здесь много молодых ребят, которые занимаются физкультурой и спортом».

Наверняка будет выполнено и другое поручение Главы Чувашии — он потребовал обустроить подходы к роднику Николая Чудотворца.

Справка «СЧ»:

Расположен родник на берегу Волги, на месте стоявшей здесь более трех веков назад Геронтьевской пустыни. И сегодня не иссякает святой источник, как и число людей страждущих, идущих к нему.

На месте свалки — чистота

Михаил Игнатьев ознакомился и с ходом работ по рекультивации Пихтулинской свалки. Генподрядчиком здесь также является ООО «Автодор». Министр природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Коршунов доложил, что на сегодня завершено формирование тела свалки. Площадь ее составляет 30 гектаров, что сравнимо с четырьмя футбольными полями. Свалка существует с 1964 года и ежегодно сюда свозилось до 800 тысяч куб. м отходов, всего – 7,5 миллиона куб. м.

«По сути, нам пришлось решить историческую и очень непростую проблему, — констатировал Глава республики. — К тому же удалось построить современный полигон по переработке твердых бытовых отходов. Проблема переработки мусора решена на десятки лет вперед». Михаил Игнатьев сказал, что в перспективе мусороперерабатывающие станции будут построены во всех городах республики. Несанкционированных свалок в лесах и оврагах быть не должно.

Справка «СЧ»:

Чувашия, участвуя в государственной программе Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы», привлекла из федерального бюджета 320 миллионов рублей.

Как уверил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, работы по укладке щебня, геотекстиля, глины и газоотводящих труб на объекте выполнены на 80 процентов. «Они должны быть завершены к концу ноября», — напомнил градоначальнику, руководителю Минприроды и генеральному подрядчику Михаил Игнатьев. — Проблема с доставкой на объект растительного грунта должна быть решена в ближайшие дни».

Праздник на улице детства

Еще один важный социальный объект возводится на федеральные деньги в микрорайоне «Соляное». Ввода его в эксплуатацию ждут самые маленькие чебоксарцы и их родители. Это детский садик на 220 мест. Строит его ООО «Трест-11». Как сообщил Михаилу Игнатьеву руководитель общества Владимир Грачев, все работы ведутся в соответствии с графиком. Посещать садик смогут и дети ясельного возраста, и те, кому предстоит пойти в первый класс общеобразовательной школы. В садике просторные помещения для сна, методических занятий, игр, приема пищи. Имеются спортивно-гимнастический и музыкальный залы, медицинский кабинет. Словом, все необходимое для уюта и комфорта. На детской улице будет настоящий праздник.

Справка «СЧ»:

В 2019 году, к 550-летию Чебоксар, в городе планируется открыть 10 детских садов. К 2021 году должна быть обеспечена стопроцентная доступность в дошкольные учреждения для детей в возрасте до трех лет.

Фото Максима Васильева: Виды Волги и стройки завораживают, но строителям ими любоваться пока некогда.