17 июня – День медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

«Сывлах — пурлах», — гласит чувашская народная пословица, что означает «Здоровье — это богатство». Медицинские работники охраняют эту величайшую ценность, поэтому их благородное служение всегда будет почитаемо в обществе.

Сегодня перед отраслью здравоохранения поставлены серьезные задачи по увеличению ожидаемой продолжительности жизни, снижению смертности. Это требует от каждого медицинского работника высокого профессионализма, глубоких знаний, верности призванию и нравственному долгу.

Система здравоохранения Чувашии на протяжении последних лет признается на федеральном уровне одной из самых эффективных в России. В республике уделяется особое внимание доступности медицинской помощи, укреплению материально-технической базы лечебных учреждений, их оснащенности современным оборудованием. Но наибольший вклад в здоровье нации вносят сами медицинские работники, чей нелегкий повседневный труд возвращает людям здоровье, а порой и жизнь.

Выражаю признательность всем, кто посвятил себя медицине, всем, кто в свой профессиональный праздник дежурит на «скорой» или находится у постели больного. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости, а в семьях царит понимание и благополучие.

Желаю вам счастья, мира, успехов и здоровья на долгие годы!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев