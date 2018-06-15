В Уфе прозвучали чувашские песни

Дружба начинается с приветствия

В столице Башкортостана прошел республиканский фестиваль чувашской песни и танца «Салам». По оценке местных СМИ, его название — приветственное слово, которое звучит похоже почти на всех тюркских языках, — как нельзя лучше соответствует духу форума, ибо «музыка объединяет, сближает, помогает лучше понять самобытную культуру другого народа».

Зародился фестиваль в 2010 году, и цели его, по словам организаторов (Чувашская национально-культурная автономия города Уфы, Дом дружбы народов, Общество чувашской культуры Республики Башкортостан), неизменны — это сохранение самобытной культуры чувашей Башкортостана. А задачами являются совершенствование профессионального мастерства, выявление новых талантливых коллективов песенного и танцевального жанров, повышение интереса молодежи к истокам народной культуры.

По словам одного из инициаторов фестиваля, председателя Общества чувашской культуры Юрия Михайлова, «Салам» за восемь лет приобрел всенародную любовь, так как это «не только творческое соревнование-конкурс для его участников, но и своеобразная духовная форма приобщения к родному языку, звучащему в любимых мелодиях». Нынче фестиваль собрал около полусотни самодеятельных коллективов и исполнителей в возрасте от 14 лет и старше из Аургазинского, Бижбулякского, Гафурийского, Давлекановского, Иглинского, Ишимбайского, Кармаскалинского, Миякинского, Стерлитамакского районов, из городов Челябинск, Туймазы, Салават, Стерлитамак, Октябрьский, Мелеуз, Уфа.

Праздник начался с большого хоровода в четыре кольца (СМИ его прозвали «гордостью фестиваля»), в который встали и творческие коллективы, и гости фестиваля. Дружно спев под аккомпанемент гармони и волынки «Илемл. чёваш юрри…», конкурсанты приступили к главному действу. На суд беспристрастного жюри и очарованных происходящим зрителей (несмотря на ненастную погоду, их собралось достаточно много) было представлено немало уникальных вокальных, фольклорных инструментальных и танцевальных номеров.

Выступления шли вперемежку, ансамбли сменяли отдельных певцов, танцевальные коллективы — песенные и наоборот: «В режиме нон-стоп, сменяясь один за другим, как кинолента эпохального исторического фильма, продолжался фестиваль-конкурс, являя зрителю разноцветную палитру жанров и направлений народного художественного творчества». Каждое выступление самодеятельных артистов, будь то задорная плясовая, народная или эстрадная песня, зрители встречали одинаковыми овациями.

Но конкурс есть конкурс, члены жюри все же определили победителей в каждой номинации: коллективное исполнение чувашской песни, сольное исполнение чувашской песни, коллективное исполнение танца, сольное исполнение танца, игра на народных инструментах. Главными критериями оценки стали исполнительское мастерство, вокальные данные, сценическая культура, сложность и соответствие репертуара условиям конкурса. Фаворитом «Салама-2018» стал Кармаскалинский район. Его творческие коллективы и отдельные исполнители удостоились званий лауреатов первой степени сразу в нескольких номинациях.

По признанию зрителей, фестиваль чувашской песни и танца «Салам» — замечательный повод еще раз вернуться к исторической памяти, вспомнить о своих духовных корнях и ощутить свое личное единение с истоками народного творчества. Единодушны с ними были и высокие гости праздника. Приветствуя собравшихся, заместитель главы города Уфы Сынтимир Баязитов, заместитель министра культуры РБ Ранис Алтынбаев и другие отметили, что «богатая и многогранная культура чувашского народа является весомой, колоритной частью всей культуры народов Башкортостана, а «Салам» способствует единению всех народов республики».

Фото: Рядом со старейшими коллективами на фестивальной сцене работали юные почитатели чувашской песни и танца.