Бюджет Чувашии получил общественную оценку

29 мая состоялись публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашии за 2017 год.

Открыла слушания заместитель председателя Госсовета Чувашии — глава комитета по бюджету, финансам и налогам Альбина Егорова. С докладом выступила вице-премьер — министр финансов Чувашской Республики Светлана Енилина. А председатель республиканской Контрольно-счетной палаты Светлана Аристова проанализировала проект закона об исполнении бюджета. Оценку проекту также дали председатель Общественной палаты Чувашии Алексей Судленков, член Экспертного совета парламента Анатолий Грицай и другие участники слушаний.

Было отмечено, что в 2017 году проводилась взвешенная долговая политика с целью сохранения сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы. В течение года в бюджет трижды вносились изменения, направленные на обеспечение социальных гарантий населения и своевременное финансирование первоочередных расходных обязательств. Структура собственных доходов республиканского бюджета достаточно стабильна, в ней преобладают налоговые доходы.

Проведена значимая работа по повышению открытости бюджетных данных. Чувашская Республика по итогам 2017 года заняла 2-е место по данному показателю среди регионов ПФО и входит в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных, занимая 7-е место среди 85 субъектов России. По итогам слушаний приняты рекомендации, сообщает пресс-служба Госсовета Чувашии.