Михаил Игнатьев: Необходимо принять все меры для ликвидации последствий непогоды

30 мая в ряде районов Чувашской Республики прошла гроза, порывы ветра достигали до 20-25 м/сек.

Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву оперативно доложена ситуация о последствиях неблагоприятной погоды.

И.о. Председателя ГКЧС по Чувашской Республике Олег Павлов сообщил, что в д. Большое Яниково Урмарского района и с. Шимкусы Янтиковского района повреждены кровли школы, в ряде районов повреждены крыши частных домов, произошло отключение электроэнергии в Козловском, Урмарском, Шумерлинском и Красночетайском районах.

Михаил Игнатьев поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий непогоды. «Органы исполнительной власти и местного самоуправления должны оперативно реагировать на ситуацию. Нужно в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение. Мы должны обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения», — подчеркнул руководитель региона.

«Заявки от населения по восстановлению электроснабжения Чувашэнерго приняты. Усилены аварийно-спасательные бригады. Работы ведутся», — сообщил Олег Павлов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашская Республики