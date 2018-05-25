В Чувашии досрочно сдаются обновленные дома

Капремонт начинается с крыши

«Нет-нет, не надо меня снимать», — пожилая женщина, вышедшая из подъезда с сумками, моментально повернула назад и скрылась в своей квартире. Журналисты, бросившиеся было к ней с диктофонами и телекамерами, чтобы записать отзыв жильца по поводу досрочно отремонтированной по программе капремонта крыши, приуныли. Общение с жителями города Канаша, куда пригласили прессу чиновники из Минстроя республики и Фонда капремонта, начиналось неудачно…

В плане поездки значился только этот дом № 50 по проспекту Ленина — видавшее виды двухэтажное кирпичное жилье на 9 квартир 1959 года постройки. «Если в общую программу капремонта до 2043 года у нас включено более 5 тысяч многоквартирных домов по всей республике, то 355 из них, а это 7 процентов, находятся в Канаше. Здесь неплохо организована работа по платежам за капремонт, их собираемость на уровне 85 процентов, что на 3 процента выше, чем в среднем по республике. А долг, числящийся за здешним населением, составляет 28 млн рублей. Если бы собираемость была полной, то эти деньги позволили отремонтировать крыши еще примерно в 50 таких же домах, — сообщила директор НО «Фонд капремонта» Олимпиада Епифанова.

76,6 млн рублей — на такую сумму выполнен капитальный ремонт в 95 канашских домах за все время реализации программы

За четыре года действия программы в 95 канашских домах уже проведен ремонт. В этом году под программу попадают 28 домов, из которых 26 законтрактованы, то есть на них в ходе тендеров выбраны подрядчики. На 20 объектах работы идут, на шести завершены и готовы к приемке. Есть экономия средств, она будет направлена на капремонт объектов по дополнительному списку, снова, как и в случае с лифтами, коснулась бережливости Олимпиада Ивановна («СЧ» от 22 мая с. г. «Лифт не роскошь, а средство передвижения»).

И заодно пояснила, откуда она берется. Заслуга непосредственно аукционов в этом невелика, на уровне 5-6 процентов. (Ведь, согласитесь, большие сомнения возникают насчет качества и долговечности ремонта, если в ходе торгов его цена снижается вдвое-втрое). Основная экономия, оказывается, приходится на разницу между законтрактованной ценой и ценой по программе. Последняя определяется при утверждении программы на уровне муниципалитета, когда еще нет проектно-сметной документации, поэтому за основу берутся предельные, самые высокие расценки. Затем разрабатывается упомянутая документация — и вот тут образовывается большая экономия, к которой свои «пять копеек» добавляют торги.

Подобная практика существует во всех регионах, подтвердила Епифанова, но чаще всего образовавшаяся экономия переходит на следующий год, в то время как в Чувашии ее обычно используют сразу, стремясь отремонтировать как можно больше домов, чтобы часть сэкономленного не досталась инфляции.

Между тем удалось найти и уговорить пообщаться с прессой другую жительницу дома. Елизавета Поверенова коротко рассказала, что вселилась сюда в 1996 году, на ее памяти ни одного капремонта не было. Новой крышей она довольна, подрядчики сделали ее быстро, работали старательно. На вопрос, требует ли еще что-то ремонта в доме, ответила, что неплохо бы обновить систему водоснабжения.

В нескольких домах–близнецах строения под номером 50 тоже капитально чинились крыши. Возле дома № 40 автор этих строк побеседовала с жиличкой, назвавшейся Мариной. Двадцать лет она живет в этом доме и тоже капремонта не видела. Хотя, считает, в первую очередь надо было бы заняться трубами. Года четыре назад в ее квартиру во время опрессовки полилась вода. Верхние соседи съехали, и пока добрались до источника «водопада», квартира Марины была полностью затоплена. Управляющая компания некоторую часть ущерба возместила. «И в подполе трубы очень сильно обветшали, — делится наболевшим жительница Канаша. — Зимой дома холодина стоит, всегда сырость, из-за нее на стенах плодится грибок. При том все семь месяцев отопительного сезона вношу по три тысячи рублей за отопление». По словам Марины, жильцы дома надеялись, что его снесут, и когда узнали о ремонте крыши, чувства были двойственными. Да, хорошо, что крыша крепкая, но ведь в таком доме придется еще жить да жить.

Почему нередко крыша все-таки важнее всего, пояснил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Максим Иванов: «Кровля — один из приоритетных видов работ, если она протекает, в доме бесполезно что-либо другое делать. К тому же в Канаше в домах деревянные перекрытия, соответственно, непроведение капитального ремонта кровли влечет за собой их быстрое гниение и по факту признание дома аварийным в ближайшей перспективе. А новой программы переселения граждан из аварийного жилья пока нет». Подтвердила это и Олимпиада Епифанова: «Самое проблемное — это кровли. Их ремонт снимает вопрос аварийности». И добавила, что в целом сами канашцы ратовали за починку в первую очередь крыш, об этом заявляли жильцы каждого второго дома в городе.

Да и подрядчикам проще всего иметь дело с кровельными работами, ведь на них не обязателен допуск со стороны жильцов. Не то что при замене водопровода и канализации. «Тут будут сложности с доступом в квартиры, — заранее знает директор подрядной организации Елена Михайлова, не первый год работающая в этой сфере. — Хорошо, когда управляющие компании нам содействуют, предоставляют телефоны жильцов. Бывает, даже в Москву им звоним и ждем, когда приедут, дверь откроют. Меняем трубы только в удобное для жильцов время — после работы или в субботу, воскресенье. В общем, исполняем все их пожелания».

Фото cap.ru

В доме № 40 по проспекту Ленина в Канаше тоже оперативно перекрыли крышу.

КСТАТИ

По данным Минстроя Чувашии, изначально в республиканский краткосрочный план капремонта на 2018 год входило 252 многоквартирных дома. Сейчас благодаря экономии средств готовится дополнительный список на 83 объекта.