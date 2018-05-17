Капкан для доверчивых граждан

В Чебоксарах выслушал приговор 35-летний директор семи коммерческих организаций, обманувший граждан, мечтавших приобрести жилье.

Установлено, что с ноября 2011 по декабрь 2015 года он как руководитель указанных организаций, а иногда представляясь генеральным директором еще одной фирмы, похитил у 13 граждан свыше 16 млн рублей. Директор обещал предоставить им квартиры в якобы строящихся или запланированных к строительству домах и, дабы те поверили в это, заключал с ними договоры займа либо договоры участия в долевом строительстве. Еще в одном случае он обещал предоставить потерпевшей два офисных помещения. В действительности злоумышленник не собирался исполнять взятые на себя обязательства, поскольку возможностей для строительства жилых домов и разрешений на это у его организаций не было. Были только разрешения на строительство четырехэтажного здания бытового обслуживания, торгово-административного комплекса и комплекса автостоянок, однако возводить их бизнесмен не собирался. А собранные с людей деньги тратил на личные нужды.

Суд приговорил фигуранта дела к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В СУ СКР пояснили, что срок назначен с учетом наказания по приговору Ленинского районного суда, вынесенного в феврале 2016 года, по другому уголовному делу, тогда директор также был признан виновным в мошенничестве (10 эпизодов) и причинении имущественного ущерба.

Факты противоправной деятельности осужденного выявлены при оперативном взаимодействии следователей СУ СКР, сотрудников прокуратуры Калининского района и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Чебоксары.