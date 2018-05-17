Окружная «Туриада» вновь собрала друзей

С рюкзаками на турнир

В шестой раз на территории Саратовской области встречаются лучшие спортсмены-туристы, студенты вузов, тренеры и эксперты на площадках спортивно-туристского лагеря Приволжья «Туриада–2018». Вчера команды уже разбили свои палаточные городки, распаковали вещи и снаряжение.

На слет, что традиционно проводится на базе горнолыжного курорта «Хвалынский», собралось около 700 человек, 40 из них — представители Чувашии. В команду республики вошли активные ребята из школ Чебоксар, Новочебоксарска и Цивильска, студенты ЧГУ имени И.Н. Ульянова, ЧГПУ имени И. Я. Яковлева и других вузов и ссузов. Отметим, участники из Чувашии не раз демонстрировали хорошие результаты на «Туриаде»: в 2013 году в общекомандном зачете заняли 2-е место, в 2016-м — 3-е место, победили в состязаниях по спортивному туризму в 2014 и 2015 годах, в 2017-м попали в пятерку лучших команд. И нынче решительно настроены на победу.

На торжественном открытии лагеря участников приветствовал полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич. Именно по его инициативе зародилась и проводится «Туриада», которая включает и соревнования, и культурно-познавательную программу, и творческие конкурсы.

Стартовал слет со спортивно-туристской эстафеты на Кубок полпреда в ПФО. Но чтобы стать абсолютным чемпионом, каждая команда должна показать визитку и видеоролик о своей республике или области, разработать на месте маршрут по семи регионам Поволжья. К слову, студенты ЧГУ уже подготовили свое «домашнее задание» — видеопрезентацию «Амазония: приглашаем в Чувашию на День республики».

Кроме того, отряды померятся интеллектуальными силами в игре «Брейн-ринг» и дружно споют в конкурсе авторской песни «Музыка сердец». Молодежь также ждут турниры по мини-футболу и настольному теннису, велоралли, преодоление пешеходных и водных дистанций и другие испытания. Победителей назовут в субботу, 19 мая, на торжественном закрытии «Туриады».