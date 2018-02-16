История республики на страницах «СЧ»: «Волги» в Канаше и роды в аэропорту

50 лет тому назад —17 февраля 1968 года

Рубрика «Коротко о разном» рассказывает о новостях районов республики. Например, о том, сколько было куплено автомобилей и телевизоров.

«В Канаше немало владельцев личных легковых автомашин, мотоциклов и мопедов. Например, преподаватель автомотошколы А. Мефодьев, слесарь «ПМК-400» Г. Яковлев, шофер автоколонны

№ 1424 В. Юманов приобрели «Волги». Горожане имеют около 2 тысяч мотоциклов различных марок».

«В селе Чебаково Ядринского района во многих домах по вечерам вспыхивают голубые экраны. За последние месяцы приобрели телевизоры механизаторы И. Каргин, В. Семенов, колхозники П. Каргин,

В. Чернов, Г. Тарасов и другие. Сейчас в селе более 30 телевизоров».

40 лет тому назад — 12 февраля 1978 года

В Урмарском районе безналичный расчет начали внедрять еще до того, как это стало модным.

«В сберегательных кассах Урмарского района в целях улучшения обслуживания населения внедряются безналичные перечисления части заработной платы трудящихся в личные вклады, а также безналичные расчеты за приобретенные товары, за коммунальные услуги и т. п.

Только за один квартал прошлого года перечислением через Госбанк во вклады урмарцев поступило 444 тысячи рублей».

17 февраля 1978 года

В этом году Чувашский государственный академический драматический театр отмечает свое столетие. А 40 лет назад он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. По этому случаю почти целую полосу газета посвятила театру, в частности, воспоминаниям одного из первых его зрителей Н. Родионова.

«Я один из зрителей первого спектакля Чувашского драмтеатра, поставленного в Казани в январе 1918 года.

Тот спектакль для меня, в то время семнадцатилетнего паренька из чувашской деревни, был чуть ли не самым ярким событием после Октября. Оно ошеломило меня, крепко засело в памяти. […]

Как известно, первый спектакль на чувашском языке давался по пьесе А.Н. Островского «Не так живи, как хочется». Я не знал эту пьесу. То, что я увидел на сцене, показалось мне самой жизнью — национальные костюмы, обстановка чувашского быта, ко всему и разговор на чувашском языке. Откуда взялись пьеса, артисты, декорации и прочие вещи? Моему недоумению не было предела…»

18 февраля 1978 года

«Это был первый подобный случай в 15-летней врачебной практике заведующей здравпунктом Чебоксарского аэропорта С.Г. Самариной: утром 13 февраля ей пришлось… принимать роды под гул улетающих самолетов.

В это утро штамповщица электроаппаратного завода М.Н. Кириллова, почувствовав себя плохо, сама пришла в аэропорт из пригородной деревни Шахчурино, чтобы по телефону вызвать «скорую помощь». Состояние ее ухудшилось, что заметила техничка порта М.В. Виноградова. Она привела беременную женщину в служебную комнату и пригласила медиков здравпункта — врача С.Г. Самарину и фельдшера М.А. Романову. К их приходу уже начались роды, и скоро на свет появилась девочка.

Новорожденную мать решила назвать Машенькой — в честь пришедших ей на помощь Марии Антоновны Романовой и Марии Васильевны Виноградовой».

Подготовила Ольга Лебедева