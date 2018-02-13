В Башкортостане чтят представителей чувашского народа

Среди самых уважаемых

В «Сто имен Башкортостана» — список людей, чья жизнь и деятельность связаны с историей и развитием республики, внесены имена двух представителей чувашского народа. Это народный писатель Чувашии Яков Ухсай и одна из первых профессиональных чувашских журналисток, общественный и государственный деятель Советского Союза Антонина Нухрат.

Имена людей, внесших важный вклад в развитие региона, выбирали телезрители, принявшие участие в масштабном телемарафоне Башкирского спутникового телевидения (БСТ), сообщают башкортостанские СМИ. Проект посвящен 100-летию образования республики (будет отмечаться 23 марта 2019 года) и стартовал еще в ноябре 2016 года.

На первом этапе был определен общий список выдающихся людей, предложенный телезрителями, — он насчитывал около 10 тысяч имен. Из них специальная комиссия отобрала 200 человек и представила составленный список (в него не включены ныне живущие люди, а время деятельности выдающихся личностей ограничено одним столетием, начиная с 1917 года) для интернет-голосования. В ходе него и было выявлено 100 имен, за которые «наиболее активно голосовали».

Если имя Якова Ухсая, уроженца села Слакбаш, поэта, писателя, драматурга, переводчика, широко известно, то об уроженке другого чувашского селения Башкортостана — Малый Менеуз (Меселпус, основано переселенцами из Казанской и Симбирской губерний в 1740 году) — Антонине Ивановне Нухрат (1.03.1900 — 10.05.1983) знают немногие. В самом списке «Ста имен Башкортостана» о ней сказано коротко: «Уроженка Бижбулякского района. Организатор женского движения, журналистка.

В 1921-1922 гг. — заведующая женотделом Чувашского обкома партии, в 1922-1925 гг. — Башкирского обкома партии, в 1925-1930 гг. — инструктор Центрального женского отдела по Востоку, руководитель группы ЦК ВКП(б) по работе среди женщин Востока. В 1931-1937 гг. — ответственный секретарь и заместитель редактора журнала «Революция и национальности». В 1938 г. репрессирована, в 1945 г. освобождена». Более подробную информацию можно почерпнуть из Всемирной сети.

Родилась Антонина Ивановна в семье церковного псаломщика Ивана Матвеева. После окончания Стерлитамакской женской гимназии работала учительницей, инструктором по чувашским школам Стерлитамакского уездного отдела народного образования. Активно работать среди женщин начала в 1920 году. Именно тогда был организован в Башкирии женский отдел РКП(б). Перед ним была поставлена стратегическая задача — вырвать неграмотную и пассивную женщину из привычного образа жизни, ориентированного на дом и семью, вовлечь ее в экономическую и общественно-политическую жизнь, то есть превратить в активную гражданку и работницу, «верную помощницу партии».

Будучи руководителем группы по работе среди женщин Востока (в это понятие в те времена включались Закавказье, часть Северного Кавказа, Татария, Башкирия и Туркестан, который в 1924 году был поделен на Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Туркмению), Антонина Ивановна много ездила по названным регионам. Увиденное, услышанное находило отражение в ее публикациях. Кстати, первые статьи Антонины Нухрат печатались в газете «Херле Урал» (Красный Урал, издавалась в Уфе в 1920-1922 годах).

К сожалению, одну из первых чувашских женщин-журналистов не миновали сталинские репрессии. Как пишут башкортостанские СМИ, поводом послужило заявление с места, где жили ее родители, о социальном положении отца. Объяснительное письмо Серго Орджоникидзе о работе отца в церкви в 1910-1924 годах не помогло. В 1938 году Нухрат была арестована еще и как супруга «врага народа» Григория Аронштама, партийного и государственного деятеля, расстрелянного по ложному обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации, и сослана в лагерь ГУЛАГа Архангельской области. Репрессированы были также ее мать Мария Кирилловна (следы потерялись в Караганде) и брат Николай Матвеев (расстрелян 13 июля 1938 года).

После освобождения, в 1946-1949 годах, Нухрат работала литсотрудником в газете «Моряк Севера» (г. Архангельск). В 1955 году реабилитирована, после чего ей удалось вернуться в Москву и продолжить журналистскую деятельность.

Как явствует из публикаций в СМИ, проект «Сто имен Башкортостана» будет реализовываться вплоть до марта 2019 года. А до этого времени телеканал покажет ровно 100 документальных фильмов, посвященных жизни и деятельности отобранных людей. Окончательный итог планируется подвести непосредственно перед празднованием 100-летия образования Башкортостана — состоится еще одно интернет-голосование для отбора 10 финалистов.

Фото archives21.ru

Антонина Нухрат считается первой исполнительницей роли Нарспи.

СПРАВКА «СЧ»

В 30-е годы были популярны написанные Антониной Нухрат книги: «Восьмое марта на Востоке» (1928), «Юрты-кочевки. К работе женских красных юрт» (1929), «Степной сказ» (1930), «Октябрь и женщины Востока» (1932). Через много лет, будучи уже пенсионеркой, Антонина Ивановна стала организатором издания ряда сборников по истории женского движения в СССР. По воспоминаниям современников, до последних своих дней Антонина Нухрат оставалась творчески активным человеком.