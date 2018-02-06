Как одолеть долевой долгострой?

Большую часть проблемных домов собираются сдать до апреля

Сроки сдачи девяти многоквартирных домов в республике, строящихся с долевым участием, сегодня считаются проблемными. Прежде всего, из-за постоянного переноса даты ввода в эксплуатацию. Участники такого строительства месяцами, а то и годами не знают покоя, иным просто уже негде жить.

Тема не утихает в медиапространстве. Только-только одни дольщики обретут, наконец, крышу над головой — появляются другие. Тема находится на постоянном контроле правительства. На прошлой неделе состоялось заседание специальной рабочей группы при парламентском комитете Госсовета по экономической политике, АПК и экологии с участием депутата Госдумы РФ Николая Малова. На протокольном языке — это группа по контролю за исполнением мер по решению проблем, включенных в реестр граждан, чьи средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Всего, по докладу замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимира Максимова, в республике насчитывается 127 строящихся объектов с долевым участием на основании 11 тыс. договоров. Наиболее проблемными от небезызвестного застройщика ООО «Алза» остаются дома в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей, дом в микрорайоне «Соляное», дом в Новочебоксарске. Разрешение на строительство первых двух домов продлевалось трижды. Дважды продлевали сроки ООО «Стройсфера» на расположенный также на проспекте Тракторостроителей дом.

ООО «Кратонстрой» три года назад взялось за возведение 73-квартирного дома по улице Гражданской. Стройка остановилась на последнем, десятом, этаже. По словам замминистра, ведется проверка организации, не исключено вмешательство правоохранительных органов. На достройку необходимо не менее 15 млн рублей, где их взять — никто не может ответить. На других объектах ставится вопрос и о привлечении дополнительных средств дольщиков. Иные из них готовы влезть в долги, лишь бы вселиться, ну а у кого нет такой возможности?

1981 договор долевого строительства заключен на квартиры в 9 домах, ввод которых просрочен

Привлекать к ответственности хозяев недобросовестных компаний, безусловно, надо. Такое делается и делалось, вплоть до осуждения руководителя одной из компаний. Материалы по ряду проверок направлены в прокуратуру. Кроме того, возбуждено 34 административных дела, наложено на полтора миллиона штрафов. Но, как отмечалось на заседании, одними повестками в суды дома не достроишь, надо думать, как это сделать здесь и сейчас, чего, собственно, ждут люди.

Не так давно один из проблемных домов в Чебоксарах по проспекту 9-й Пятилетки был сдан в рамках решений на федеральном уровне, после вмешательства Главы республики. Но ответственность за свой бизнес в первую очередь несут все же сами застройщики, а не руководство региона. Как же теперь достраивать остальные дома?

Один из путей — привлечение на проблемные дома других застройщиков, говорилось на заседании. (Здание по проспекту 9-й Пятилетки, кстати, именно так и было достроено.) Много они тут не заработают, но могут рассчитывать на частичное субсидирование кредитов.

Нетривиальный, а лучше сказать, нескромный, способ ускорить ввод проблемных домов предложил генеральный директор ООО «СУОР» Владимир Ермолаев. В его известном микрорайоне «Садовый» тоже есть такие. Они требуют финансов, и их можно выручить якобы от продажи квартир в других домах. Да вот незадача — их пока отказываются принять из-за недоделок. Вот Владимир Федорович и предлагает закрыть глаза на изъяны и принять. По его словам, недоделки-то мелкие — «там гвоздь не забит, тут щель не заделана…»

Предложение не сказать, что повергло в шок представителей Минстроя и замглавы Чебоксарской горадминистрации по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолия Павлова, но удивление вызвало. Ни один из них, конечно, не возьмет ответственность за липовую приемку. И то сказать: даже недокопченая колбаса небезопасна, что уж говорить о жилом доме…

Депутат Юрий Кислов спросил, зачем же застройщикам разрешают продлевать сроки сдачи домов. Ответ прозвучал неожиданный: отказ может стать для них своеобразным козырем перед дольщиками — видите, мол, нам не дают достраивать, мы умываем руки… Такая логика отдает обыкновенным цинизмом.

Странная логика и в признании дольщиков обманутыми — таковыми они считаются, если застройщик признан банкротом. А если годами им вешать лапшу на уши насчет сроков сдачи дома, обозначенных, кстати, в законных договорах, — это, выходит, еще не обман…

Как резюмировал председатель парламентского комитета Сергей Павлов, ситуация вполне контролируема, в первом квартале по меньшей мере большая часть проблемных домов должна быть сдана. Сомнения остаются, конечно, по домам на Гражданской и в Соляном, но рано или поздно и их надо сдавать.

Ну и, наконец, есть надежда на созданный недавно и узаконенный прошлым летом Госдумой РФ государственный компенсационный фонд защиты прав дольщиков. Он уже начинает действовать, и, как полушутя сказал один из депутатов, «скоро благодаря этому обманутых дольщиков не останется». Во что верится пока с трудом.

Фото Максима Васильева

Этот дом по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах пока числится в списке проблемных. Но есть надежда, что в ближайшие месяцы дольщики справят здесь долгожданное новоселье, а на детской площадке будут играть ребятишки.