От «зебры» до строительства скоростной магистрали

На острые вопросы — откровенные ответы

Почти два года не был в гостях у «Советской Чувашии» председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин. Прийти с визитом наверняка не позволял плотный рабочий график. Да и наш труд в прошлом году был особенно интенсивным и проходил под знаком столетия газеты. Тем насыщеннее и интереснее получилась недавняя беседа в редакции с Иваном Борисовичем и министром информационной политики и массовых коммуникаций республики Александром Ивановым. А из-за разговора «на нашей территории», кажется, и журналисты были смелее, и гости — откровеннее.

О судьбе тракторного завода

«Не проснулись, наверно, еще?» — подбодрил Моторин своих собеседников, поначалу задумавшихся, с чего бы начать. В итоге почти сразу спросили о наболевшем — о положении концерна «Тракторные заводы». «Обстановка тяжелая, идет минимальный выпуск продукции», — отметил премьер-министр, добавив, что сегодня проблема еще и в разрушенных кооперационных связях. Покупатель с настороженностью относится к предприятию, да и в целом предпочитает импортную технику. Но есть надежда, что во втором полугодии обстановка стабилизируется, ведь у «Ростеха» имеются свои внутренние ресурсы, за счет которых и можно запустить производство.

О долгах и должниках

Отвечая на вопрос о долгах компаний перед ресурсоснабжающими организациями, Моторин не стал отрицать: проблемы ЖКХ всегда сложны. С одной стороны, жители часто считают цифры в квитанциях завышенными, с другой — поставщики ресурсов также недовольны тарифами. Большой «вклад» в долги перед газовиками, почти миллиард, внесли за два года «Коммунальные технологии», упомянул еще одно «сложное» предприятие премьер. Согласился, при такой задолженности республика не может остаться в стороне, а потому в «Газпром» были направлены предложения с вариантами решения проблемы, с надеждой на диалог.

О строительстве и крупных проектах

Приведя слова руководителя «Ростуризма» о хорошем положении дел в сфере туризма в нашей республике, журналисты все же решили спросить Ивана Борисовича об «Амазонии», объекте, на котором затягиваются сроки строительства. Тот ответил: есть в случившемся вина и органов власти, и инвесторов. Изначально для реализации проекта были выбраны не лучшие подрядчики, и сегодня тяжело узаконить те изменения, которые произошли во время работ. А инвесторы, в свою очередь, просто не торопятся вкладывать в парк обещанные деньги.

Что касается высокоскоростной железнодорожной магистрали (речь зашла и о ней) — ее строительство, как подметил Моторин, тоже зависит от наличия денег. На ВСМ необходимо 1,5 триллиона рублей. Сегодня активно движется проектирование, и сдвиги могут произойти после 2019–2020 годов.

Чуть менее масштабным, но не менее важным в свете затронутых тем оказался вопрос о школе в микрорайоне «Университет». «Построим!» — заверил председатель Кабмина, объяснив, что первый шаг, подготовка проектной документации, все же за застройщиком. И заверил: возведение школ в республике, как и по всей России, продолжится. Сегодня строится учебное заведение в микрорайоне «Волжский-3», на очереди еще два — в «Новом городе» и на улице Богдана Хмельницкого. Идут работы за ДК тракторостроителей — здесь вскоре должен появиться кадетский корпус. Субподрядные организации выполняют свои обязательства хорошо, дал оценку Моторин, но если наблюдаемое отставание от графика строительства основного здания продолжится, там придется привлечь других подрядчиков.

Предложение обозревателя «СЧ» Алены Оленовой о строительстве общеобразовательной школы для детей с ограниченными возможностями председатель Кабмина выслушал, но ответил: сегодня все же делается ставка на дистанционное обучение и инклюзивное образование.

Об исконных названиях деревень

Еще один обозреватель, Елена Зайцева, не могла не спросить гостя о пропавших с некоторых дорог табличках с названиями деревень на чувашском языке. «Ведь это же целый культурный пласт! — объяснила она. — Без них молодежь не будет знать исконных названий населенных пунктов». Премьер-министр обещал этот пробел восполнить.

Обозревателю Маргарите Красотиной, интересовавшейся судьбой Чувашской государственной филармонии, он ответил: сегодня учреждение культуры реконструируется на деньги республики. И хотя попасть в федеральную программу пока не удалось, есть надежда получить средства в 2019 году.

…И о газете

Конечно же, пишущая братия заговорила и о любимом детище, газете. Главный редактор «СЧ» Владимир Васильев предложил премьер-министру подписаться на электронную версию издания (так информация до читателя доходит быстрее) и рассказал об активном использовании в газете инфографики.

Журналисты поинтересовались у Ивана Борисовича, не планирует ли он завести страничку в соцсетях — ведь она, несомненно, была бы популярна. Гость редакции отшутился: нет, потому что о таких страницах госслужащим положено отчитываться, но все же обещал подумать.

В завершение встречи премьер-министр поздравил автора лучшего материала прошедшего года, по версии коллектива редакции. Статуэтка из рук Моторина досталась Маргарите Красотиной за статью «Мамонты могут подождать».

Фото Олега Мальцева

Подготовленные к встрече бумаги Иван Моторин сразу отложил в сторону, предпочтя живое общение.

Журналист без перехода как сапожник без сапог

Пешеходный переход перед Домом печати, по иронии судьбы, закрыли несколько лет назад именно в профессиональный праздник журналистов. С тех пор уехать в любой район Чебоксар — проблема не только тружеников пера, но и работников окрестной промзоны. Чтобы перейти через дорогу, теперь нужно сделать весомый крюк пешком, а сесть на маршрутный автобус сложно даже на стороне Дома печати. Чаще всего водители, особенно пригородного транспорта, здесь попросту не останавливаются. Обращение к Ивану Моторину в такой ситуации было, скорее, даже не вопросом, а криком души: журналисты предложили оборудовать пешеходный переход с кнопкой. «Чувствую, надо решить», — задумчиво прокомментировал услышанное премьер-министр.