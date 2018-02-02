Из аварийного жилья — в нормальное

Программа переселения будет продолжена

Наверное, все помнят, что один из «майских» указов 2012 года был посвящен проблеме обеспечения населения доступным жильем. Президент России назвал ее важнейшей «для любой страны, а для нашей — особенно». За прошедшие шесть лет в Чувашии было построено 4,6 млн квадратных метров жилья — это 65 тысяч квартир. Такими темпами жилье не строилось даже в лучшие советские годы.

Помощь в улучшении жилищных условий отдельным категориям жителей республики оказывалась сразу по нескольким программам. Например, в благоустроенное жилье переехали 2162 ветерана Великой Отечественной войны, 3425 молодых семей, 1351 ребенок-сирота. Федеральный материнский капитал направили на улучшение жилищных условий 37525 семей. Более 4000 семей использовали на эти нужды республиканский материнский капитал. Кроме того, в Чувашии осуществляется субсидирование ипотечных ставок для некоторых категорий граждан. А благодаря инициативе Президента Путина на субсидирование процентов по ипотеке свыше 6% теперь смогут рассчитывать семьи, имеющие двух и более детей.

Но, пожалуй, самой масштабной задачей является переселение людей из аварийного жилья. Понятно, что это дело не быстрое — ветхого жилищного фонда нам в наследство осталось много. К тому же с каждым годом в аварийное состояние приходят все новые дома. Тем не менее глава государства констатировал, что в отношении домов, признанных аварийными до 2012 года, задача в целом решена.

В Чувашии была принята программа по переселению на 2013–2017 годы, в результате выполнения которой в благоустроенное жилье переехали более 12 тысяч жителей республики. Это 4 тысячи 776 семей, ранее проживавших в 841 аварийном многоквартирном доме. Для них построено или приобретено жилье в более чем 250 многоквартирных домах общей площадью свыше 192 тысяч квадратных метров.

При этом финансирование такой масштабной программы осуществлялось без привлечения средств граждан — только за счет федерального, республиканского и муниципальных бюджетов.

Но проблема в целом еще остается. Уже после 2012 года в нашей республике, например, признано аварийными еще 190 домов. Поэтому Президент Путин поручил эту работу продолжить.

Михаил Андреев