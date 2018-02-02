Из аварийного жилья — в нормальное

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Программа переселения будет продолжена

Наверное, все помнят, что один из «майских» указов 2012 года был посвящен проблеме обеспечения населения доступным жильем. Президент России назвал ее важнейшей «для любой страны, а для нашей — особенно». За прошедшие шесть лет в Чувашии было построено 4,6 млн квадратных метров жилья — это 65 тысяч квартир. Такими темпами жилье не строилось даже в лучшие советские годы.
Помощь в улучшении жилищных условий отдельным категориям жителей республики оказывалась сразу по нескольким программам. Например, в благоустроенное жилье переехали 2162 ветерана Великой Отечественной войны, 3425 молодых семей, 1351 ребенок-сирота. Федеральный материнский капитал направили на улучшение жилищных условий 37525 семей. Более 4000 семей использовали на эти нужды республиканский материнский капитал. Кроме того, в Чувашии осуществляется субсидирование ипотечных ставок для некоторых категорий граждан. А благодаря инициативе Президента Путина на субсидирование процентов по ипотеке свыше 6% теперь смогут рассчитывать семьи, имеющие двух и более детей.
Но, пожалуй, самой масштабной задачей является переселение людей из аварийного жилья. Понятно, что это дело не быстрое — ветхого жилищного фонда нам в наследство осталось много. К тому же с каждым годом в аварийное состояние приходят все новые дома. Тем не менее глава государства констатировал, что в отношении домов, признанных аварийными до 2012 года, задача в целом решена.
В Чувашии была принята программа по переселению на 2013–2017 годы, в результате выполнения которой в благоустроенное жилье переехали более 12 тысяч жителей республики. Это 4 тысячи 776 семей, ранее проживавших в 841 аварийном многоквартирном доме. Для них построено или приобретено жилье в более чем 250 многоквартирных домах общей площадью свыше 192 тысяч квадратных метров.
При этом финансирование такой масштабной программы осуществлялось без привлечения средств граждан — только за счет федерального, республиканского и муниципальных бюджетов.
Но проблема в целом еще остается. Уже после 2012 года в нашей республике, например, признано аварийными еще 190 домов. Поэтому Президент Путин поручил эту работу продолжить.

Михаил Андреев

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