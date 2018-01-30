Полиции в республике доверяют

В МВД по Чувашии подвели итоги работы за прошлый год и определили задачи на нынешний. Расширенное заседание коллегии прошло при участии Главы Чувашии Михаила Игнатьева и статс-секретаря — заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова.

Начав с успехов своего ведомства в материально-техническом оснащении (в октябре прошлого года, например, в МВД открыли ДНК-лабораторию, а в декабре — два новых административных здания), министр внутренних дел по республике Сергей Неяскин перешел к цифрам и фактам по обстановке в регионе, попутно отдавая указания подчиненным, какие моменты необходимо «подкрутить».

Среди значительных достижений он назвал сокращение зарегистрированных преступлений на 7,5% и уменьшение более чем на 27% числа нераскрытых преступлений. По раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений Чувашия, отметил Сергей Неяскин, занимает в России первое место. Вместе с тем до настоящего времени остаются нераскрытыми четыре убийства в Цивильске, Новочебоксарске и Канаше.

В 2017 году заметно активизировалась работа подразделений, недавно вошедших в систему МВД, — Управления по незаконному обороту наркотиков и миграционной службы. Так, в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено преступлений почти на 74% больше, чем в 2016 году. «Такая динамика лучшая в России», — подчеркнул министр.

Подробно руководитель ведомства остановился на так называемых бесконтактных хищениях, когда мошенники крадут денежные средства с банковских карт. В прошлом году в республике было 1396 таких фактов, в результате которых жители Чувашии потеряли более 50 млн рублей. В поисках преступников полицейские выезжали в командировки в 14 регионов страны.

Более 10 тысяч камер видеонаблюдения установлены в Чувашии в местах с массовым пребыванием граждан

Отметил он также результаты работы по фальшивомонетчикам, нелегальному алкоголю, нетрезвым водителям и безопасности на дорогах. «Проблема безопасности на наших дорогах имеет объективные причины, — сообщил Сергей Неяскин. — Плотность автодорог в республике более чем в 7 раз выше, чем в среднем по России. Состояние аварийности оценивается как неудовлетворительное. Продолжается рост ДТП с участием пешеходов и по причине плохого содержания дорог».

По данным ведомственного опроса общественного мнения, в республике 85% жителей чувствуют себя защищенными от преступных посягательств, 88% доверяют сотрудникам полиции, а 90% опрошенных оценивают их работу положительно. Наивысшую оценку руководства ведомства получили отдел МВД по Ибресинскому району и межмуниципальные отделы МВД по Шумерлинскому и Алатырскому районам. Их руководителям вручили ключи от новых служебных автомобилей и поощрили денежной премией. Круглую сумму выделили и личному составу. «Ну вот, а ты на пенсию собрался, — поприветствовал Сергей Неяскин вышедшего за ключами от новенького УАЗа «Патриот» начальника Шумерлинского межмуниципального отдела МВД подполковника полиции Сергея Тарасова. — Работай, пока силы есть».

Отметив высокий уровень доклада Сергея Неяскина, статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов остался доволен работой чувашских полицейских. «В целом по стране имеет место снижение преступности. Это есть и у вас, — сказал Игорь Зубов. — По уровню преступности — регион благополучный».

Вместе с тем особого внимания правоохранителей заслуживает рост преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. По данным Игоря Зубова, в этом виде криминального бизнеса явно прослеживается «украинский след». «На карте мира появляется новое наркогосударство. Это Украина, — сообщил статс-секретарь. — На ее территории системно производятся синтетические наркотики, и именно там с участием украинских спецслужб, а по некоторой информации, и американских организуются наркогруппы, которые засылаются в Россию. Давайте серьезнее посмотрим на этот вопрос, тем более украинцы составляют значительную часть миграционных потоков».

Одобрительно отозвался он о борьбе чувашской полиции с телефонными мошенниками и такими, на первый взгляд, незначительными преступлениями, как мелкие хищения. Поднял он и темы состояния аварийности на дорогах, а также сокращения в стране с 1 января 10 тысяч сотрудников ГИБДД. «Мы последовательно передаем часть функций в другие министерства и ведомства», — объяснил статс-секретарь.

«По совокупности показателей оценка позитивная. Явных провалов не вижу. Убежден, что высокая планка, которая взята, останется»,?— подытожил Игорь Зубов. А в качестве приоритетной задачи на ближайшее время поставил обеспечение безопасности и правопорядка в период президентской избирательной кампании.

Фото Олега Мальцева из архива редакции

В прошлом году сотрудники полиции обеспечивали порядок в более чем 1800 массовых мероприятиях по всей республике.