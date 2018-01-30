Севастополь: город воинской славы в поисках туристической привлекательности

В этом году на привлечение туристов власти Севастополя решили потратить 10 млн рублей. В 25 регионах России появится наружная реклама с видами города-героя, а на телевидении и радио будут крутить ролики, рассказывающие, почему за впечатлениями лучше всего ехать в Севастополь, причем в любое время года. Там понимают: военному городу с пляжами, обустроенными на бетонных плитах, никогда не стать курортом, и потому зовут к себе не тех, кто любит нежиться под солнцем, а тех, кому прежде всего интересна история. Наш автор Ольга Петрова по долгу журналистской службы 50 дней провела в Севастополе и все это время наблюдала, как преображается город в ожидании гостей с материка.

Миллиарды на красоту

В Севастополе по сути лишь два времени года — с листьями на деревьях и без них. Трава зеленая всегда. Солнечных дней зимой ненамного меньше, чем летом, и то, что в декабре там цветут розы, не оборот речи — это так на самом деле. Поэтому строительные работы в городе идут круглый год, и довольно масштабные.

На реконструкцию парка Победы федеральный бюджет выделил больше миллиарда рублей. Предстоит огромный объем работ: нужно увеличить площадь парка на треть и поменять все сети. Но трубы и кабели мало волнуют посетителей, для них главное, чтобы парк был ухоженным и красивым. Проектировщики уже объявили, что в мемориальной зоне появятся 13 фонтанов (по числу городов-героев, к которым относится и Севастополь), а также еще один светомузыкальный фонтан в форме ордена Победы. Уникальный, каких в России еще не строили.

Вообще с поиском подрядчиков там все очень непросто. В Севастополь сейчас устремилось огромное количество строительных компаний, они занижают цены на аукционах, выигрывают их, а потом не могут справиться с работой или выполняют ее некачественно. Так произошло и с парком Победы. Изначально контракт выиграла сахалинская фирма (где Крым, где Сахалин!), ее рабочие выкопали несколько траншей, а потом исчезли с площадки. Властям пришлось через суд отстранять компанию от работы и объявлять новый аукцион по выбору подрядчика. Сейчас здесь работает крымская фирма, и ее руководство обещает, что реконструкция завершится в декабре 2018-го.

Вообще за парки, скверы и дороги в городе взялись серьезно. В январе после модернизации открыли парк имени Анны Ахматовой на берегу Стрелецкой бухты. Там высадили 3,5 тысячи цветов, и в Департаменте капитального строительства города заверяют, что весной, когда они зацветут, в парке будет очень красиво.

Строительная техника должна в скором времени появиться и в центре города. На 40 гектарах земли между Артиллерийской и Карантинной бухтами запроектирован новый парк «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов». Единая пешеходная зона объединит Приморский бульвар, обелиск «Штык и парус», памятник «Солдат и матрос» и выйдет к Херсонесу. Пока там дикий, неухоженный берег, где при Украине уже были попытки построить элитное жилье с видом на море.

Как рассказывают севастопольцы, в начале 2010-х на мысе Хрустальный затеяли реконструкцию овощного магазина. Но за строительным забором вдруг выросла 16-этажная железобетонная высотка. «Штык и парус», «Солдат и матрос» перестали быть доминантами мыса. Доказать новой — уже российской — власти, что стройка ведется законно, никто не смог, и здание взорвали. Груды камней вывезли, но заброшенная стройплощадка до сих пор обнесена забором.

Севастопольцы к архитектурным проектам теперь относятся с недоверием, переживают, что берега, а в городе больше 30 бухт, будут застроены элитным жильем, и простым людям закроют выход к морю. Впрочем, если что-то местным жителям не понравится, они могут и живым щитом встать перед строительной техникой. Так, в декабре город мгновенно облетела новость, что на горе Аскети, откуда открывается невероятный вид на море, Балаклавскую бухту и остатки генуэзской крепости Чембало, появился экскаватор и что-то копает. В Интернете замелькали карты, где вся гора разлинована под участки, а на них стройными рядами стоят коттеджи. Севастопольские казаки с согласия правительства в тот же день разбили там лагерь и устроили круглосуточное дежурство, чтобы не допустить неизвестных строителей.

…Если гора Аскети застройке не подлежит (так уверяют власти), то раскинувшуюся под ней Балаклаву ждет преображение. Рыбацкий городок, где прямо на причалах продают только что выловленную барабульку, окуня, ставриду, кефаль и мидии, власти Севастополя хотят превратить в международный туристический центр.

Кстати, в Балаклаве в отличие от Севастополя возникает ощущение настоящего курорта, только не похожего ни на города Краснодарского края, ни на Европу. Здесь какое-то свое очарование: смесь Англии и Крыма. Англии — потому что в Первую оборону Севастополя в Балаклаве стоял британский корпус. Англичане построили набережную с магазинами и ресторанами и провели сюда первую в Крыму железную дорогу.

Есть у города еще один грандиозный проект — проложить туннель под Севастопольской бухтой, чтобы соединить Северную сторону с центром. При федеральной поддержке проект вполне осуществимый. Конечно, здесь ходят катера и паромы, но в шторм переправу закрывают. Чтобы добраться в объезд, постояв у светофоров и в пробках, нужно не меньше полутора часов. Среди жителей ходит легенда, что такой туннель, правда, секретный, уже был в 19 веке. Он связывал Владимирский собор — усыпальницу адмиралов — с Никольским собором на другом берегу рейда. Но в архивах никаких упоминаний об этом туннеле пока не нашли.

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Из книги Антона Меснянко «Легендарный Севастополь»: «На вопрос стоящего в пробке туриста, когда в Севастополе уже наконец построят метро, настоящий абориген лишь загадочно усмехнется: «Ха, метро! Да что б вы знали — весь Севастополь изрыт подземными ходами, штольнями и галереями. Там не то что поезд — атомный ледокол спрятать можно».

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Местные жители не скрывают: при Украине денег на благоустройство выделялось немного, и красивейший город постепенно приходил в запустение. Вспоминают: настоящий расцвет пришелся на 50-е годы, после войны Севастополь был отстроен заново в стиле сталинского ампира?— с колоннами, башнями, шпилями, огромными балконами-террасами, белыми лестницами с балюстрадами. Здесь настоящее пиршество советского классицизма. Только сейчас бетон и камень уже начали крошиться, обнажая арматуру, и даже в центре города немало лестниц и скверов, по которым видно: ремонта они ждут со времен СССР.

Жизнь под санкциями

С улиц Севастополя постепенно исчезают старые автобусы, которые тоже еще помнят Советский Союз. По программе лизинга город каждый год намерен закупать 50 низкопольных автобусов и столько же троллейбусов, причем часть из них — обязательно на автономном ходу. Без подзарядки такой троллейбус способен пробежать 25 км, и в планах «Севэлектроавтотранса» открыть маршруты в новые микрорайоны без строительства контактных сетей.

Проезд в троллейбусе сейчас стоит 12 рублей, в автобусе — 18-20 в зависимости от длины маршрута. Цены на остальные услуги и товары раза в полтора выше чебоксарских при средней зарплате севастопольцев 27 тысяч рублей. Украинских продуктов в магазинах нет. Что не производят сами — везут с материка: из Ростовской области или Краснодарского края. Впрочем, чебоксарские конфеты там тоже есть, но стоят они как продукты премиум-класса.

После воссоединения с Россией настоящий бум начался на строительном рынке. Треть жилья в Севастополе сейчас покупают приезжие. Новых квартир строится немного: мало свободных земельных участков. Цена за квадратный метр на вторичном рынке начинается от 80 тысяч рублей. Однокомнатная квартира в Севастополе площадью в 40 кв. м в среднем стоит сейчас 3360000 рублей. Это данные всероссийского портала RLT24.

Кстати, севастопольцы просят не путать их город федерального значения с Республикой Крым, объясняя: это два разных региона, расположенных на одном полуострове. Вместе с поселками, входящими в городскую черту, Балаклавой и виноградниками Севастополь по площади немного не дотягивает до своего побратима — Петербурга.

…Представители туркомпаний Севастополя надеются, что благодаря новой рекламной кампании поток туристов увеличится процентов на 15. Но в то же время гиды понимают: есть вопросы, которые не решаются с помощью денег. Опасаясь европейских санкций, в регион не идут банки и сотовые операторы. Даже те путешественники, которые по всей России платят за связь по единому тарифу, приехав на полуостров, оказываются в роуминге.

С банковских карт, выданных на материке, снять деньги без комиссии нельзя. Далеко не все кафе и магазины обзавелись терминалами, поэтому в Севастополь этой весной и летом лучше ехать с наличными. А через несколько лет снова туда вернуться, чтобы увидеть результаты масштабной реконструкции. Хотя, скорее всего, следом начнутся новые стройки — планы по преображению города у властей грандиозные.

Ольга Петрова

Фото panoramio.com

Знаменитый мыс Хрустальный станет частью пешеходной зоны от Херсонеса до Приморского бульвара.

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Инфографика Алексея Кирова