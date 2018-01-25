В Чувашии открыли памятник татарскому писателю

Торжества в честь земляка

Жители деревни Полевые Бикшики Батыревского района с размахом отметили 120-летие своего знаменитого земляка — известного татарского писателя Фатхи Бурнаша.

В ярком и красивом празднике приняли участие деятели культуры, литературы и искусства Чувашии и Татарстана, родственники поэта, учащиеся местной школы, жители поселения.

Торжества начались с открытия памятника. По словам председателя республиканской национально-культурной автономии татар Ферита Гибатдинова, памятник славному сыну татар Чувашии появился стараниями местных предпринимателей. Его установили около дома, где родился и вырос Фатхи Бурнаш. Митинг превратился в теплые воспоминания о писателе, драматурге, сатирике, переводчике и публицисте. Так многогранно было творчество уроженца Полевых Бикшик. По признанию посланцев Татарстана, его произведения обогатили татарскую художественную литературу и театр (его пьесы до сих пор остаются в репертуаре театров республики), как бытописатель Бурнаш не имеет себе равного в современной татарской литературе.

Фатхи Бурнаш — настоящее имя Фатхелислам Закирович Бурнашев — родился 13 января 1898 года в семье муллы (по рассказам односельчан, представляет шестое поколение первого муллы деревни Бурнаша), учился в медресе в Казани, окончил курс Казанской татарской учительской школы. Работал учителем, редактором татарских газет «Танг», «Кызыл Армия», «Татарстан» и других. Его считают организатором и первым редактором сатирического журнала «Чаян» (Скорпион).

Литературную деятельность Бурнаш начал еще в годы учебы в медресе (1910-е годы) — помогал артистам труппы «Сайяр» переписывать роли, переводил пьесы и начал писать стихи и драмы. Из его ранних произведений известность получили романтическая трагедия «Тахир и Зухра» и драма «Яшь йараклар» (Молодые сердца). Вообще же его перу принадлежат свыше двадцати пьес, пять оперных либретто, около тридцати поэм, многочисленные стихи, рассказы, фельетоны, около 500 публицистических статей, трудов по литературе, драматургии и театру. Он является первым переводчиком на татарский язык романа в стихах А. Пушкина «Евгений Онегин», повести Л. Толстого «Хаджи Мурат», романа И. Тургенева «Отцы и дети» и других произведений известных авторов. Несомненно, наследие Фатхи Бурнаша было бы еще весомее, если бы не трагические обстоятельства?— в 1940 году писатель необоснованно был обвинен в национализме и осужден на 10 лет лагерей, а в 1942 году приговорен к расстрелу… Посмертно реабилитирован в 1956 году.

«Мы не должны забывать тех, кто оставил яркий след в жизни нашей страны и республики! Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. Без памяти нет традиций, без традиций нет воспитания», — рефреном звучало в Полевых Бикшиках. И у нового памятника, и в местной школе, и в Доме культуры, где торжества в память славного односельчанина продолжились литературно-творческим вечером «Молодые сердца». Со сцены читались проникновенные стихи про писателей, жертв политических репрессий, а татарский народный театр Чувашии «Бикшик» показывал отрывки из спектаклей драматурга — «Ильхам» (Вдохновение), «Камали карт» (Старик Камали), «Яшь йараклар» (Молодые сердца).