«Бройлеру» грозят остановкой

На имя вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова поступило уведомление от генерального директора ООО «ИФК Время» Ксении Польских о закрытии производства ОАО «Чувашский бройлер».

Данная структура позиционирует себя сегодня как инвестор предприятия. Возможные последствия обращения ее руководителя обсуждались на рабочем совещании у министра. Как сказал Сергей Артамонов, «ИФК Время» намеревается полностью завершить производственный цикл с 12 февраля и до 28 февраля уволить персонал ООО «ТЕНИ-торг» (структура, через которую осуществляется весь производственный цикл) численностью 282 человека. При этом ссылается на решение собрания кредиторов ОАО «Чувашский бройлер», на котором было решено ввести процедуру конкурсного производства и отказано кредиторами предприятия в передаче имущественного производственного комплекса в аренду ООО «ТЕНИ-Торг».

«Однако необходимо отметить, что на собрании кредиторов за введение процедуры конкурсного производства голосовали кредиторы, аффилированные Александру Четверикову и ООО «Корма и Концентраты», которым принадлежит большинство голосов в реестре кредиторов. Чувашская Республика была против введения процедуры конкурсного производства, что давало бы возможность сохранить производственную деятельность предприятия», — сказал министр.

Таким образом, исходя из содержания обращений и фактических действий представителей организаций, аффилированных Александру Четверикову, можно сделать вывод, что данная ситуация ими искусственно политизируется. Как отметил министр, со стороны руководства ОАО «Чувашский бройлер» не создается никаких препятствий для осуществления производственной деятельности предприятия при условии надлежащего исполнения обязательств в рамках договорных отношений.

Временный управляющий предприятия Игорь Алимов отметил, что решение собрания кредиторов по вопросу выбора дальнейшей процедуры банкротства, а именно конкурсного производства, будет обжаловано. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Фото с сайта cap.ru

…А куры и не знают, что их решили обанкротить…