Неидеальный безотказный человек

Тренировки помогли Валерию Ярды встать на ноги

«В Саланчикском интернате весь день воспитанников был расписан по часам, поэтому тренироваться мы могли только поздно вечером. Как-то зимой бежали 15 км до Дубовки в сторону Порецкого, стоял крепкий мороз. Валере я давал что-то из личной одежды, поскольку своя у него была скудная. Вдруг яркий свет фар — прямо на нас несся самосвал! Мы прыгнули в кювет, и машина туда же, по грудь утонули в снегу. «Вы с какого кладбища?» — ругался водитель, а у нас — душа в пятки…»

Этими и другими яркими воспоминаниями поделился с корреспондентом «СЧ» первый наставник знаменитого советского спортсмена Валерия Ярды Владимир Поликарпов накануне юбилея своего лучшего воспитанника и друга. 18 января олимпийскому чемпиону исполнилось бы 70 лет.

«Помню его высоким, но очень худым мальчишкой со слабыми больными ногами, из-за чего его даже освободили от физкультуры, — рассказал Владимир Иванович. — Он знал, что я увлекаюсь бегом на длинные дистанции, вот и попросился со мной за компанию. Тогда Валере было 12 лет, мне 21, я только-только пришел работать в школу учителем физкультуры после Канашского педагогического училища. Паренек оказался способным, а главное — упорным. Мы не ставили рекордов, тренировались по силам, потихоньку встали на лыжи. Валера на глазах окреп, стал участвовать в соревнованиях. А когда спустя два года нас вместе с учениками перевели в шумерлинскую школу, руководство закупило 10 новеньких велосипедов «Старт-шоссе». И Валера увлекся, хотя по-прежнему много времени уделял и лыжам, и бегу».

Когда Ярды попал в ЦСК, Владимир Поликарпов навестил участника армейских велогонок в Москве. Во дворе спортивного клуба Валерий стоял вместе с рекордсменом мира, олимпийским чемпионом по конькобежному спорту Евгением Гришиным, на руке которого была повязка дежурного, оба смотрели на блестящую белую «Волгу» конькобежца. «Женя, что нужно сделать, чтобы заиметь свою «Волгу»? — наивно спросил молодой спортсмен. «Сначала отвоюй чемпионат, потом Олимпиаду, и будет тебе машина», — подмигнув, посоветовал новичку легенда спорта. Между тем в 1969 году чувашский велосипедист взял «золото» в командной гонке на 100 км на чемпионате СССР, в 1970-м стал чемпионом мира, а через два года в Мюнхене на XX летних Олимпийских играх — олимпийским чемпионом. И у него и вправду появилась «Волга». Несмотря на то что в те времена была мода на черные машины, Валерий Николаевич приобрел белую.

2 часа 12 минут 18 секунд — с этим временем в 1970 году команда советских гонщиков выиграла первенство мира по командным гонкам по шоссе на 100 км в городе Теслере (Великобритания). Валерий Ярды на этом соревновании признан лучшим велосипедистом.

Помнит Владимир Поликарпов, как его ученик, попав в состав сборной СССР, вернулся с летней Олимпиады в Мехико в 1968 году и привез первому учителю роскошный подарок. «Это были самые настоящие немецкие кроссовки «Адидас», их нашим спортсменам выдали перед парадом, а обратно не забрали, — улыбнулся тренер. — И еще подарил большое полотенце, на котором были изображены все олимпийские виды спорта. Были и другие сувениры, после соревнований мой воспитанник часто навещал меня, но эти вот особенно запомнились».

«Ярды, конечно, не назовешь идеальным человеком. Как у любого из нас, у него были свои слабости, от которых он сам больше всего и страдал. Но он был приветлив, участлив, добр к людям. Про таких говорят — безотказный человек, — загрустив, признался заслуженный мастер спорта. — Он искренне любил спорт, даже когда стал известным, не кичился звездностью. Легенду велоспорта обожали студенты бывшего чебоксарского планово-экономического техникума. Там он проработал вместе со мной 10 лет, но никогда не кричал на ребят, ко всему подходил с юмором. Как-то я застал Валерия в больнице, он перенес множество операций на желудке. Думал, застану друга подавленным. Ан нет: лежат в палате вместе с каким-то генерал-майором и друг над другом подшучивают: один все удивлялся, как можно с таким-то здоровьем стать генералом армии, другой — олимпийским чемпионом…»

Фото cap.ru

Благодаря безмерному упорному труду и таланту Валерий Ярды смог достичь спортивного олимпа, стать великим велогонщиком и национальным героем.