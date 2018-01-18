Вместо подсолнечника — подснежник?

Спад на фоне отдельных достижений

На полях фермерского хозяйства Ильдара Алиуллова Шемуршинского района в разгар зимы полным ходом идет уборка урожая. Правда, не зерновых и картофеля, а подсолнечника. Растение это для наших мест не экзотическое — в былые времена на каждом огороде зрели золотистые «тарелки» с семечками. Но в последние годы за возделывание этой технической культуры взялись многие сельхозпредприятия и фермеры — она оказалась прибыльной. Да только не каждый год…

В этом районе в прошлом году посеяли более 1600 гектаров подсолнечника. Порядка 1300 хотя и с запозданием, но все же удалось убрать до «белых мух» — ненастье не давало технике зайти в поля. В иных хозяйствах выручили кормовые комбайны немецкого производства высокой проходимости. У фермера Алиуллова таких не оказалось, убирать приходится обычными зерновыми комбайнами со специальной насадкой. Во время дождей не удалось все убрать, вот и решили дождаться твердой почвы под ногами.

Оставшийся в поле урожай никогда не украшал земледельца, в былые годы за это дали бы по шапке, прежде всего районному руководству. Но сейчас всем рискует фермер: снял урожай — на коне, не успел — в убытках. По словам фермера, если по итогам 2016 года от подсолнечника получили неплохую прибыль, убрав вовремя, то нынче миллиона два рублей недоберут из-за упущенного качества зерна. Хотя совсем урожай не пропадет — зерно отправляют на одно из перерабатывающих предприятий Мордовии.

Вопрос о целесообразности возделывания этой культуры был затронут на совещании по итогам работы АПК района в 2017 году с участием вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова. По его мнению, еще и как дипломированного агронома, для нашей республики это не самая выгодная культура, есть много других, более прибыльных, к примеру, горчица. Впрочем, аграрии сами вправе решать, что выращивать… Пока же в целом по республике остаются неубранными около тысяч гектаров подсолнечника.

В Шемуршинский район министр приехал не случайно. По данным Чувашстата, вся посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств района в 2017 году составила 17,7 тыс. гектаров, или 91,6% к уровню 2016-го. Зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу на зерно) были посеяны на площади 9,9 тыс. гектаров — это 94,4%. На 8% уменьшились площади под картофелем, на 16% — под овощами. Поголовье крупного рогатого скота упало на 36,1%. Соответственно производство мяса снизилось на 32%, молока — на 30%.

Если так будут падать и другие районы, о полноценной господдержке АПК региона в целом придется забыть, констатировал Сергей Артамонов. Сейчас помогают в первую очередь растущим, сказал он. И отметил, что в федеральном Минсельхозе при выделении субсидий все привязывают к площадям пашни: если прошлогодний уровень сохранен, деньги не урежут, сократился — жди уменьшения. То же самое и в животноводстве.

В совещании участвовали руководители сельхозпредприятий, фермеры, главы сельских поселений. Состоялся достаточно взыскательный разговор о том, как восполнить падение производства. Глава районной администрации Владимир Денисов, признав такую, не очень позитивную, статистику, напомнил и о достижениях. В частности, урожайность зерна в 2017 году выросла с 18,9 центнера почти до 27 центнеров с гектара, что, безусловно, большой плюс. Что касается животноводства, тут ряд хозяйств успешно обновляет стадо высокопродуктивным скотом, что позволит повысить надои за счет племенных качеств животных.

На совещании была поднята и тема обострившейся ценовой ситуации на молочном рынке. По данным заместителя главы администрации — начальника отдела сельского хозяйства и экологии Олега Алексеева, в районе работают 6 сборщиков молока, за день собирается до 11 тонн продукции. Но закупочные цены население не устраивают — больше 15 рублей никто не дает. Прошлой зимой в это время цены были значительно выше.

В свою очередь выступившие на совещании сборщики молока упрекнули частников в низком качестве сдаваемого сырья. Молочко нередко разбавляют. Всплыла даже такая «технология»: иные ушлые крестьяне в старую стиральную машину «Волга» заливают воду, добавляют какой-нибудь жир и сухой молочный порошок. А для вкуса сдабривается все это парой кружек натурального молока — и продукт готов к сдаче…

Министр остановился на качестве молока местного производства в целом по республике. Оно оставляет желать лучшего, поэтому все успешнее его теснит продукция из соседних регионов. А ведь и у нас есть примеры достойной конкуренции на этом рынке. Вот уже несколько лет фермер из Янтиковского района торгует в столице через специальные моломаты отличным свежим молоком, причем по цене значительно ниже, чем в супермаркетах.

По словам Владимира Денисова, в наступившем году будет сделано все, чтобы преодолеть спад сельхозпроизводства. Хотелось бы в это верить, но за год, даже сильно поднатужившись, накопившиеся в АПК проблемы не решить. Все упирается в хорошие кадры, а в районе просто специалистов с дипломами агрономов и зоотехников не хватает. Глава администрации посетовал на то, что число получателей грантов по программам поддержки начинающих фермеров и семейных ферм в Батыревском районе в разы больше, чем у них. На что министр спросил: «А вы кому эту претензию предъявляете — министерству или себе?..» И впрямь: задача не местной ли власти — искать толковых предпринимателей с хорошими бизнес-проектами для получения грантов?

Фото с сайта Минсельхоза Чувашии

Чтобы убрать подсолнечник, ждали твердой почвы под ногами. Ну очень твердой!