Композитор, учивший композиторов

Гуманитарный институт представил новое издание

9 января, в день 70-летия со дня рождения выдающегося чувашского композитора Александра Васильева, в музыкальной гостиной «Мерчен» Национальной библиотеки состоялся торжественный юбилейный вечер «Самобытный талант: композитор Александр Васильев».

— Александр Васильев — это целая эпоха в чувашской культуре, эпоха новаторства, открытий и достижений, достойно обогативших сокровищницу мирового музыкального искусства, — отметила ведущая вечера музыковед Ирина Данилова.

На вечере была презентована выпущенная Чувашским гуманитарным институтом книга «Композитор Александр Васильев», составителем и научным редактором которой выступила музыковед Любовь Бушуева. Доктор искусствоведения Михаил Кондратьев, подчеркнув значение издания, выразил надежду, что продолжением работы над осмыслением творчества композитора станет монография.

Александр Васильев стоял у основ академического высшего музыкального образования в Чувашии. В 1995-2010 годах он был доцентом кафедры (факультета) искусств ЧГУ имени И.Н. Ульянова. На вечере с теплотой и благодарностью своего учителя вспоминали его воспитанники?— председатель Союза композиторов Чувашской Республики, директор Чувашской филармонии Николай Казаков и композитор Лолита Чекушкина.

Кульминацией духовных исканий композитора последних лет стало масштабное музыкально-эпическое полотно — опера «Иван Яковлев». Тепло был принят публикой дуэт Косинского и Екатерины из названной оперы в исполнении солистов Чувашского театра оперы и балета Людмилы Яковлевой и Дмитрия Семкина. Вечер сопровождала выставка о жизни и творчестве композитора: в нее вошли архивные документы, фотографии, сочинения и публикации о нем.

Вера Архипова