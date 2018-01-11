Парламенту и народу

Михаил Игнатьев обратится с ежегодным Посланием Государственному Совету и народу Чувашии

Оглашение ежегодного Послания состоится во вторник, 16 января, в 12.00 по московскому времени в Чувашском государственном театре оперы и балета, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

В Послании будут озвучены стратегические направления развития региона, основные векторы работы правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций республики на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Традиционно при подготовке документа учитывались предложения жителей Чувашии, представителей общественных организаций и других институтов гражданского общества.

Торжественное собрание будет транслироваться в режиме реального времени в региональном эфире телеканала «Россия 24», на Национальном телевидении Чувашии, Национальном радио Чувашии (наземный эфир — FM 105,0 МГц и УКВ 72,41 МГц, Интернет — mms://media.cap.ru/ChuvRadio), а также на Портале органов власти Чувашской Республики.

Сообщается также, что открыта аккредитация журналистов на оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии.