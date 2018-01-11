Парламенту и народу

Михаил Игнатьев обратится с ежегодным Посланием Государственному Совету и народу Чувашии
Оглашение ежегодного Послания состоится во вторник, 16 января, в 12.00 по московскому времени в Чувашском государственном театре оперы и балета, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.
В Послании будут озвучены стратегические направления развития региона, основные векторы работы правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций республики на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Традиционно при подготовке документа учитывались предложения жителей Чувашии, представителей общественных организаций и других институтов гражданского общества.
Торжественное собрание будет транслироваться в режиме реального времени в региональном эфире телеканала «Россия 24», на Национальном телевидении Чувашии, Национальном радио Чувашии (наземный эфир — FM 105,0 МГц и УКВ 72,41 МГц, Интернет — mms://media.cap.ru/ChuvRadio), а также на Портале органов власти Чувашской Республики.
Сообщается также, что открыта аккредитация журналистов на оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии.
Справка «СЧ»
В минувшем году Михаил Игнатьев обратился с ежегодным Посланием Госсовету 20 января. Позднее правительством Чувашии было принято Постановление «О Комплексном плане действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания Главы Чувашской Республики М. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2017 год».