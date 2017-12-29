Грядет новоселье в последнем долгострое

Пока строился дом, дольщица успела родить троих детей…

В канун Нового года Чувашия закрыла официальный список жилых домов, при строительстве которых были нарушены права дольщиков.

В Чебоксарах наконец-то завершено строительство со вводом в эксплуатацию последнего 130-квартирного долгостроя по проспекту 9-й Пятилетки, 22, корпус 2 (поз. 3). Напомним, в течение длительного времени этот многоквартирный дом переменной этажности называли самым сложным объектом. Строить его еще в 2007 году начали ООО «Честр» и ООО «Высота», но с треском провалили реализацию взятых обязательств, на своем примере показав, каких застройщиков в принципе не должно быть.

В октябре 2014 года завершить строительство этого дома взялся новый застройщик — ООО «Строительная компания «Гарант», определенный по итогам торгов. Изначально компания планировала сдать дом в 2015 году, но, видимо, тоже что-то не сложилось, потом наметили срок на сентябрь нынешнего года…

Впрочем, сейчас счастливые дольщики стараются не вспоминать, как «разносили» и нового застройщика, и нового генподрядчика, изрядно устав от затянувшегося строительства дома. Наоборот, в минувшую среду благодарили их, региональную и городскую власть, Минстрой за выполненное обещание достроить дом. И даже дольщица Наталья, которая за десять лет, пока строилась ее квартира, успела родить троих детей, облегченно улыбалась: «Наверное, наш дом будет самым дружным в городе — сколько мы, дольщики, вместе пережили отчаяния, сколько кабинетов прошли, сколько писем в разные инстанции написали!.. А сейчас одно желание — накрыть новогодний стол у построенного дома для всех нас», — смеется многодетная мать.

Впрочем, построенная квартира гостиничного типа уже не для ее большого семейства. «Когда деньги в нее вложили, мы с супругом только поженились, первый ребеночек намечался, для молодой семьи как раз была. Потом пришлось еще один кредит брать, купили квартиру побольше. А в этой будет жить моя мама, которая в тяжкое для нас время приютила все семейство в своей комнатушке в общежитии», — опять улыбается Наталья.

17 многоквартирных домов-долгостроев значилось на 2010 год в республиканском перечне проблемных объектов долевого строительства

Безусловно, нужно отдать должное руководству республики, которое постоянно контролировало ситуацию с завершением строительства долгостроя. Сотрудники Минстроя, представители городской администрации неоднократно бывали на объекте с рабочими совещаниями, встречались с обманутыми дольщиками, решали проблемы оформления документов и подключения инженерных сетей.

Кстати, будущие новоселы похвастались журналистам, что в дом поданы вода, тепло, лифты работают, а то, бывает, что без них дома сдают… Как сообщил заместитель главы горадминистрации по строительству Анатолий Павлов, уже после новогодних праздников дольщики могут оформлять документы на жилье, делать ремонт в квартирах и заезжать в них.

Некоторые жильцы сообщили, что в их квартирах установлены деревянные оконные рамы, хотя должны быть, как в остальных, пластиковые. Павлов подтвердил, что «такие моменты есть», по всем недоделкам, если они будут вскрываться, нужно обращаться к застройщику, который в установленный гарантийный срок должен устранить недоработки по своим обязательствам. А город это дело будет контролировать. Руководитель генподрядной организации СК «Стройсфера» Аваг Ханеданян добавил, что в доме специально открыт офис, куда люди могут обращаться со своими «хотелками», там постоянно будет находиться прораб — до последнего жильца, который обратится с проблемой.

В этот же день, после официального «открытия» дома, дольщики, присутствовавшие при этом, получили ключи от своих квартир, работники строительной организации ждут остальных. Поздравляя новоселов с наступающим Новым годом, Анатолий Павлов отметил, что кроме этого дома в декабре введен в эксплуатацию 45-квартирный жилой дом в микрорайоне «Соляное», строительство которого также велось с 2007 года, и еще один долгострой по улице Гражданской. Сейчас собственники квартир тоже оформляют права на свои квадратные метры.

Отсутствие нынче в республике официально признанных обманутыми дольщиков — отличная новость, но, к сожалению, есть еще застройщики, которые не выполняют свои обязательства перед участниками долевого строительства, заметил заместитель руководителя Минстроя по строительству и ЖКХ Владимир Максимов. И дома, которые они строят, находятся в так называемой «красной зоне».

Контроль за такими проблемными объектами ведется постоянно и будет вестись до тех пор, пока люди не получат ключи от своих квартир, заявил замминистра. В качестве примера он привел дом 7а по улице Южной в Новочебоксарске, который возводит строительная компания «Алза». Медленно, но проблемы, возникшие там, решаются. Сейчас уже закрыт вопрос по водоснабжению и практически решен по газо- и теплоснабжению. Все проблемные дома, возводимые на долевых началах, будут достроены, никто из дольщиков не должен остаться на улице.

Кстати, дольщица Наталья, с которой беседовал корреспондент «СЧ», после пережитого побожилась, что «никогда больше не рискнет вкладывать деньги в долевое строительство». Впрочем, этот вид строительства, возможно, вообще канет в Лету. Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по поэтапному замещению в течение трех лет долевого строительства банковским кредитованием и другими источниками финансирования, дабы свести к минимуму риски граждан. На вопрос, предпринимаются ли в Чебоксарах меры по выполнению этого поручения Президента, Анатолий Павлов сообщил, что дорожные карты разработаны, «сейчас мы изучаем ситуацию, будем проводить встречи и с банками, и с застройщиками по выработке самой технологии перехода на новые условия».

Фото Максима Васильева

СПРАВОЧНО

В числе дольщиков, пострадавших от действий или бездействия прежних застройщиков, изначально числилось 78 граждан, оформили проплаченные жилые квадраты в собственность 48 дольщиков, свободные квартиры выкуплены «Стройсферой», реализованы, а вырученные средства вложены в завершение строительства дома.