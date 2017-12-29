А у нас во дворе…

Чебоксарцы предпочитают стройкам зеленые уголки

Под Новый год принято загадывать желания — их каждый обычно загадывает для себя. Но нынче у многих жителей сразу нескольких многоэтажек северо-западного района Чебоксар одно из загаданных желаний наверняка будет общим. Никто здесь не хочет мириться с развернувшейся под своими окнами стройкой.

Ни пяди земли

Клочок земли между домами по бульвару Юности в Чебоксарах вот уже третью неделю напоминает театр военных действий. Не так давно на небольшой лужайке между двумя домами вырос забор и обозначил границы будущей стройплощадки. С тех пор жители окрестных домов держат оборону пятачка: организовав дежурство, каждый день выходят на улицу и следят, чтобы техника не подступила к участку. Однако строители церемониться не стали. Улучив момент, когда все люди спят, в четыре часа ночи завезли на стройплощадку спецтехнику и рано утром в этот понедельник приступили к земляным работам.

За зелень во дворе, а не очередную «уплотниловку» жители домов по бульвару Юности борются уже не первый год. Небольшой кусок земли между 5-м и 9-м домами застройщик облюбовал еще в 2010 году. Участок муниципальной земли предприниматели получили в аренду и рассчитывали построить здесь сначала «здание комплексного обслуживания», затем — медицинский центр. Однако все это время никаких активных действий не вели. В отличие от жителей микрорайона. В руках у жильцов дома № 9 — целая кипа документов. Все эти годы они ведут переписку с различными инстанциями на предмет законности строительства в этом месте.

— Спросите любого в нашем микрорайоне: все против этой «уплотниловки», — негодует одна из местных жительниц Тамара Федорова. — За все это время никаких публичных слушаний и общественных обсуждений не проводили, людей не спрашивали, согласны ли они с таким соседством. Вызывает сомнение и само предназначение здания: где гарантия, что вместо медцентра у нас под окнами не появится «разливайка»? Такие примеры есть…

Возмущены чебоксарцы и другим обстоятельством. Новое здание разместится на земле, на которой в свое время жителям дома № 5 не разрешили установить детскую площадку и спортивные тренажеры. Дескать, вблизи проходит теплотрасса и территория является охранной зоной. «Парадокс: тренажеры нельзя, а капитальное здание площадью более 1000 квадратных метров можно?» — недоумевают горожане.

Кроме того, строительство медцентра, считают чебоксарцы, окончательно лишит жителей дома № 5 придомовой территории. Мало того, что официально ее у дома и так нет (земля перед фасадом муниципальная, а за зданием ее «съело» строительство других домов), так еще большую ее часть занимают котельная и гаражи.

— По закону любому дому положены и парковка, и детская площадка, и зеленые насаждения, — рассуждают жильцы. — Как можно допустить, чтобы большой трехподъездный дом остался без придомовой территории?! Так не должно быть!

К тому же, считают жители микрорайона, строительством медцентра дело не ограничится. Зданию потребуется парковка и контейнерная площадка для отходов, под которые, есть предположения, пойдут пешеходная дорожка и небольшой скверик напротив стройплощадки. «В этом месте у нас проходят общественные мероприятия, каждый год устанавливается елка. А теперь нас всего этого лишают», — обеспокоены чебоксарцы.

Вызывайте полицию!

Между тем по документам у заказчика все хорошо. До 18 мая 2019 года у фирмы действует договор аренды на этот участок земли. Его, кстати, администрация Чебоксар продлила, повинуясь решению Арбитражного суда республики. На руках ордер на вырубку зеленых насаждений — под топор пойдут около 24 деревьев и кустарники. Есть и разрешение на строительство. Объект намечено ввести в эксплуатацию до 30 июля 2018 года.

Мешает этим планам лишь одно — активное сопротивление граждан.

— Как только кто-то из нас замечает в окно, что на стройплощадку подъехали рабочие, тут же бросаем клич, созваниваемся с жителями других домов, чтобы по возможности вышли на улицу и следили за процессом. Дежурим с утра и до позднего вечера. А до этого организовали сбор подписей против строительства медцентра. Откликнулись около 600 человек. Общая проблема как будто сплотила незнакомых раньше людей. Свои подписи ставили даже люди, чьи дворы стройка вроде как и не затрагивает. Вот это, на мой взгляд, и есть проявление активной жизненной позиции, — рассказывает одна из активисток Татьяна Фролова. — Конечно, вставать на пути строительной техники мы не имеем права, но сидеть сложа руки и смотреть, как уничтожается зеленая зона, тоже не намерены.

Впрочем, уже сейчас жители микрорайона фиксируют немало нарушений на стройплощадке. Так, подъездные пути к объекту строители проложили по теплотрассе и водоводу — другого способа подобраться к площадке на этом участке просто нет. Тяжелые бетонные плиты рабочие наскоро покидали поверх магистрального трубопровода, обеспечивающего теплом и водой 16 домов, два детских сада и школу. «Это ставит под удар теплоснабжение жителей целого микрорайона», — считают жители.

К тому же строительная техника заезжает на стройплощадку прямиком по пешеходным дорожкам. «Мы уже несколько раз вызывали сотрудников ГИБДД, на водителей экскаваторов и грузовиков составлены протоколы», — рассказывают жители. Нарушения имеются и на информационном щите. На нем не представлен эскизный проект, а также не указаны сроки строительства и характеристики объекта.

На днях жители микрорайона выступили с обращением в прокуратуру республики. Люди намерены разобраться в законности выдачи администрацией Чебоксар разрешения на строительство медцентра вблизи охранных зон подземных коммуникаций и подписания договора на аренду земли. «Нельзя игнорировать мнение стольких людей», — уверены горожане.

Все фамилии в публикации изменены.

Фото жителей микрорайона

Обещания застройщика установить качели-карусели рядом со зданием жителей микрорайона не устраивают.