Школьный автобус снова в сводке ГИБДД

Очередное ДТП со школьным автобусом произошло вчера утром в Алатырском районе. Автобус, перевозивший детей, столкнулся с иномаркой у села Кувакино.

По информации ГИБДД, в салоне автобуса находился 21 человек, из них 19 детей. В легковом автомобиле — трое взрослых. По предварительным данным, водитель «Тойоты» уснул за рулем, выехал «на встречку» и столкнулся с автобусом.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Однако, как сообщают в Минздраве республики, помощь врачей потребовалась 16-летней школьнице. С жалобами на головокружение ее госпитализировали в травматологическое отделение. Также у нее диагностировали перелом носа.

Троих пассажиров «Тойоты» доставили в Центральную районную больницу Алатырского района и после обследования отпустили домой.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии