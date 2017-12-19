Президенту не нужно говорить громко

Что осталось за кадром репортажей с большой пресс-конференции

Промозглое, совсем не зимнее утро для журналистов, спешащих на пресс-конференцию к главе государства, началось с улыбок. И как не улыбнуться, если, выйдя из вагона метро и размышляя, в какую же сторону идти, тут же натыкаешься на указатели со стрелочками. Они так и приглашают: «На пресс-конференцию».

Двигаясь дальше, попутно идентифицируешь коллег по фотоаппаратам и штативам. Большинство из них перемещается почти бегом, торопится. У выхода из метро представителей СМИ встречают автомобили с надписью «Россия». Не успеваешь открыть рот и задать уточняющее: «Это к Путину?», как встречающие уже показывают в сторону шаттла, будто только тебя и ждали: «Пожалуйста, проходите!»

У Центра международной торговли автомобили тормозят: прибыли. Снова бегом (ну и что, что до начала пресс-конференции часа четыре!) — получать карточку аккредитации. Пока добираешься до холла, где уже толпятся коллеги, минуешь три кордона. Это и стандартный проход через рамки металлоискателя (не такой, правда, строгий, как во Внуково: сапоги снимать не приходится), и сканирование службой охраны твоего бейджа. Охранник пристально смотрит на экран считывающего устройства и на лицо журналиста, сравнивает — работает на совесть!

Будет еще один кордон, непосредственно на входе в зал, где представителей СМИ заставят оставить всю еду и даже воду, где будут безжалостно рвать на части плакаты размером больше формата А3. Такое требование — нововведение этого года.

Пока же, в ожидании начала большой пресс-конференции, одни журналисты бегут в буфет, другие берут интервью у звездных коллег, третьи беседуют с гостями попроще, из регионов. Интересуются запасенными вопросами и выведывают секрет успеха у счастливчиков прошлых лет.

Около 44 часов отвечал Путин на вопросы журналистов во время всех своих 13 больших пресс-конференций

Как ни странно, ряженых в яркие костюмы среди журналистской братии в этот раз немного. Лишь Дед Мороз без бороды да сразу несколько человек в ярко-желтых толстовках участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Основной упор — на атрибутику и все те же таблички и плакаты.

Мимо девушки с плюшевым тигренком в руках проходит еще одна красотка, с розой — это гостья из Болгарии решила таким образом привлечь к себе внимание. Рядом — главный редактор информационного агентства «Центр спортивной информации» Наталья Ширяева из Самарской области, ее фишка — плакат со знаменитым ждуном и надписью-интригой, заклеенной скотчем.

Фотокорреспондент Александр Ершов также приготовил плакат. Который, правда, красуется… на спине. На удивленные вопросы коллег отвечает: послание адресовано прежде всего коллегам.

«Если каждый журналист напишет хоть пару строк о проблемах государственного оптического института имени С.И. Вавилова в Санкт-Петербурге, мы не допустим его развала», — объясняет Ершов.

Один из тех, кто однажды уже озвучивал свой вопрос Президенту, журналист тульской газеты «Молодой коммунар» Дмитрий Литвинов. На встречу с Путиным он приехал вот уже в шестой раз, а в 2015-м удача ему улыбнулась благодаря табличке «Оборонка» и выкрику с места.

Когда представителей медиа пропускают в зал, оказывается, что сидячих мест гораздо меньше количества аккредитованных лиц. В итоге одни теснятся, располагаясь по трое на двух стульях, другие отправляются в пресс-центр. Кто-то умудряется присесть на ступеньках.

…На сцене появляется Владимир Путин, и разговор начинается. Здоровается и говорит вступительные слова Президент довольно тихо, привлекая к себе внимание, как и положено, одной своей персоной. Тихо поначалу и в зале. Звучат вполне ожидаемые вопросы на предвыборную тематику, об экономике России, «майских» указах…

Но прецеденты прошлых лет, когда микрофон доставался самому громкоголосому, приводят к тому, что выкрики из зала между вопросами постепенно становятся настолько громкими и дружными, что становится стыдно за коллег. «Сейчас, сейчас…», «Ну дайте мне договорить, пожалуйста», — призывает собравшихся Президент. И внимательно выслушивает каждого, в чьи руки попадает микрофон. В отличие от сидящих в задних рядах, которые периодически осаждают выступающих: «Не больше одного вопроса!», «Это провокация!»… Такое впечатление, что на тринадцатой пресс-конференции задать вопрос многим важнее, чем услышать на него ответ.

Периодически вместо пресс-секретаря Дмитрия Пескова процессом начинает руководить сам глава государства — выбирает, кому дать слово, просит озвучить дополнительные вопросы на ту же тему. Отвечает обстоятельно, с чувством юмора, периодически срывая аплодисменты. Смех собравшихся вызывает анекдот про мальчика, выменявшего кортик на часы.

…Журналистам из Чувашии вновь не удается задать свой вопрос Путину. Не помогает даже флаг родной республики — яркий, желто-красный, который должен, казалось бы, привлечь внимание… Но многое, о чем хотелось бы узнать, в разговоре с российским лидером все же прозвучало. Утешают и слова соседа по залу, после небольшого раздумья идентифицировавшего наш флаг: «Чувашия!» На вопрос, откуда познания, он отвечает: помогла команда КВН «Чуваши, ЧГУ», выступавшая не так давно в телевизионной лиге.

…Пресс-конференция завершается, Президент спешит на очередную встречу, кто-то из журналистов — на поезд и самолет. Остальные делятся друг с другом впечатлениями. Телевизионщики продолжают выдавать прямые эфиры, газетчики на ходу строчат тексты, даже в очереди в гардероб. Все спешат передать слова Владимира Путина главным людям — читателям и зрителям российских и зарубежных СМИ.

фото kremlin.ru

Размер плакатов в этом году ограничили форматом А3, поэтому журналисты на сей раз могли быть если не услышанными, то хотя бы увиденными.