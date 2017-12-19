В праздники чебоксарцев ожидают сюрпризы

Есть где разгуляться

В предновогодние и новогодние дни чебоксарцам будет где провести праздничный досуг — в администрации Чебоксар позаботились о том, чтобы в городе «расцвело» множество красивых и комфортных площадок для зимнего отдыха и развлечений на свежем воздухе. Особенно завлекательно будут выглядеть уютные огни и новые программы в городских парках.

Само световое оформление проспектов и площадей, городских парков, скверов, фасадов зданий в этом году разработано с участием ведущих специалистов по свету и дизайну. Подсвечены будут даже склоны Московской набережной.

В сквере имени К.В. Иванова установлена необычная белая ель с яркими объектами для фотосессий. А на Красной площади традиционная девятиметровая зеленая красавица и монтируется горка такой же высоты. Правда, директор центрального городского парка культуры и отдыха «Лакреевский лес» Игорь Ивонтьев уверен, что в названном «лесу» с естественной горки скатиться можно дальше, чем на таком же аттракционе главной площади, а, например, прокат коньков и «ватрушек» и больше, и теплее. И разрешить споры в таком «соревновании» можно будет совсем скоро.

Лакреевский парк (кстати, победитель по мероприятиям среди парков России и СНГ-2017) нынче вообще размахнулся на целое «Холодное королевство», благо в этом году обустроенная парковая площадь увеличилась почти вдвое. Это значит, что в течение всех выходных посетителей будут встречать будто сошедшие с экрана главные герои сказки «Холодное сердце» — принцессы Эльза и Анна, снеговик Олаф и Олень Свен.

Все оформление парка тоже уже сделано под стать «Холодному королевству», сильно увеличено по сравнению с прошлым годом освещение: здесь даже закуплены световые новинки, имитирующие сосульки и северное сияние. Елку в Лакреевском перенесли на каток, который теперь располагается в нижней половине парка. По словам директора, каток с большим углом наклона заливать было трудно, но наши специалисты с этим прекрасно справились.

Художественный руководитель парка Мария Миронова основной темой нынешнего проекта называет собирание новогодних традиций разных стран. Уже в минувшее воскресенье к Деду Морозу в зимний лес отправились Снеговик и Олень, а парк заработал в полном зимнем режиме. Кроме горки, катка и проката здесь распахнула двери резиденция музыкальных сказок, где проводятся баттлы и караоке, викторины и конкурсы, открылись «избушки» с горячим чаем и популярными зимними блюдами.

А вот темой всех мероприятий Чебоксарского городского детского парка имени космонавта А.Г. Николаева выбран мотив сказки «Снежная королева». Вся территория здесь условно поделена на «новогодние станции». На главной сцене будут играть спектакли, проведут викторины и конкурсы. В дни новогодних каникул в зооуголке «Ковчег» обещают «живые уроки», мастер-классы и квесты. В детском парке тоже залит и работает каток, организован прокат.

Самый большой каток, однако, посетителей ждет в парке «Амазония» (теперь и он вступил в борьбу за место зимнего фаворита). Его площадь три с половиной гектара, а попасть на площадки «Амазонии» можно как со стороны улицы 500-летия Чебоксар, так и по Московскому проспекту. Есть здесь и своя резиденция Деда Мороза.

Фото автора

Для новогодних фотосессий в Лакреевском парке все готово.