Рассчитываться картой — выгодно и удобно

Такие платежи возвращаются модернизацией школ и больниц

Во всем мире прослеживается тенденция увеличения доли безналичных платежей. Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Южная Корея в ближайшие годы планируют совсем отказаться от наличности, активно ведется работа по минимизации хождения наличных средств и в нашей стране. В последнее время в этом направлении значительно активизировалось и республиканское правительство.

«Полагаю, пройдет еще несколько лет и мы в России тоже будем говорить о бумажных деньгах как о старых виниловых пластинках и пленочных фотоаппаратах», — говорит заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр финансов Светлана Енилина.

Оплатить услуги ЖКХ и Интернета, приобрести авиабилеты или сделать покупки через сайт магазина… Сделать все это можно по старинке — отправившись для расчетов в управляющую компанию, на почту, в аэропорт и магазин. Но можно и значительно сэкономить время, обратив взор на безналичные расчеты и проведя все операции через мобильный телефон. В таком случае на платежи уйдет не больше пяти минут.

«К сожалению, здесь Чувашия не в тренде — в среднем по России доля безнала в розничном товарообороте 29,5%, у нас в регионе он составляет всего 19,2%», — озвучивает статистику заместитель управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Вячеслав Иванов. Но прогноз его звучит оптимистично — к концу 2018 года этот показатель при должном старании регионального правительства, предпринимательского сообщества и жителей республики должен вырасти до близкого к среднероссийскому — 25,5%, а к 2020 году — значительно обогнать его и дорасти до 45%. И, думается, расчеты банкиров вполне реальны. Взять, к примеру, город Зеленодольск соседнего с нами Татарстана: в рамках пилотного проекта за год (с февраля 2016-го по февраль 2017-го) здесь удалось увеличить безналичную активность в два раза.

Впрочем, немало в этом направлении делается и в Чувашии — здесь стараются увеличить долю безналичных расчетов, а значит, сделать финансовые потоки открытыми, а налоги прозрачными, снизить возможность «теневых платежей» и уменьшить уровень коррупции.

Сегодня уже дает первые плоды внедрение единой транспортной карты — с ее повсеместным распространением люди стали чаще расплачиваться за проезд «безналом». Также, сообщили «СЧ» в Минфине республики, сегодня подготовлен проект распоряжения правительства региона, утверждающий план мероприятий, призванных сократить денежный оборот. В рамках единой информационной политики над этой задачей будут работать все министерства и ведомства (к примеру, Пенсионный фонд расширит сеть банков, через которые населению будет доставляться пенсия и так далее).

Расчеты расчетами, а простой гражданин ориентируется, прежде всего, на свой комфорт. И здесь дело за банками. Как рассказал Вячеслав Иванов, чтобы сделать безналичные расчеты удобнее, предпринимается многое. В частности, Сбербанк расширяет сеть платежных терминалов и активно заключает договоры с организациями на прием платежей через свои каналы. Терминалы появились у судебных приставов, в детских садах, ими также оснащены патрульные автомобили ГИБДД (оплатить штраф можно на месте, со скидкой 50%). Одно из последних нововведений — возможность рассчитаться безналом на платной парковке в центре Чебоксар.

К тому же, расплачиваться картой выгодно: большинство банков предлагает денежные либо сопоставимые с денежными бонусы и скидки для тех, кто расплачивается за покупки «безналом». Ну и каждый понимает — носить в кармане кусочек пластика гораздо безопаснее, чем иметь с собой наличку. Денежные купюры могут украсть, их можно потерять, карточку же всегда можно заблокировать одним звонком на «горячую линию».

По оценке экспертов, теневой рынок в наличном розничном товарообороте составляет от 15 до 30%, то есть в Чувашии от 18 до 37 млрд рублей ежегодно не облагается налогом и сидит «в тени». А ведь дополнительные налоги — это дополнительные деньги в бюджете. А значит и возможность более активной реализации социальных программ.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ, заместитель управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк:

— Важно понимать, что все товары и услуги, оплаченные безналично, подлежат «белому» налогообложению и возвращаются жителям через модернизацию больниц, школ, строительство дорог и улучшение качества жизни.

А если расплачиваться картой — и выгодно, и полезно для общества, то почему бы не попробовать?

См. также:

Хорошо, когда есть чем расплатиться

В республике создана рабочая группа по реализации проекта «Безналичная Чувашия»

Безналичные расчеты — против коррупции

Цитата номера. Светлана ЕНИЛИНА

«Безналичная» жизнь

Плати по счетам и получай бонусы!