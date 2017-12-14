Сражались на мечах, метали сулицы

ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН.

Захватывающими битвами, поединками, дефиле средневековых красавиц и воинов в доспехах, блюдами средневековой кухни смогли насладиться гости межрегионального исторического фестиваля «Тени наших предков», который вот уже восьмой раз проводит чебоксарский клуб исторической реконструкции «Драконы морей».

В этом году праздник проходил в Центре краеведения и туризма в деревне Малый Сундырь и собрал участников из Казани, Кирова и Кировской области, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

Зрелищные действа развернулись перед краеведческим музеем, куда, кстати, стоило заглянуть, чтобы послушать любопытную лекцию кандидата исторических наук Николая Мясникова о древней истории чувашского края и последних археологических открытиях.

Познакомиться с историей, культурой и бытом народов Великого Волжского пути X-XI веков можно было и на интерактивных площадках, где шли мастер-классы по резьбе по дереву, ткачеству, гончарному и кузнечному делу. Дети катались на собачьих упряжках, играли в рыцарей и смотрели кукольное представление. Меж тем нешуточные страсти кипели на ристалище, где шли турниры по историческому фехтованию и метанию сулиц, бились на мечах дружины. А завершился фестиваль грандиозным шоу огней.

Фото cap.ru: Фестиваль «Тени наших предков» ежегодно собирает десятки участников со всей России и сотни зрителей. Правда, в этом году организаторы все же ожидали больше гостей, например, школ, откликнувшихся на приглашение посетить незабываемый урок истории, было очень мало.