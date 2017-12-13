Очередная группа чувашских пенсионеров освоила компьютер

Друг и помощник

«Теперь я могу свободно общаться с детьми и внуками, живущими за пределами республики. И работать на компьютере научилась, и ноутбук в подарок получила: сын от удивления поддержал», — радостно сообщила чебоксарка Мария Сироткина, показывая удостоверение об окончании курсов «Основы компьютерной грамотности».

Торжественное вручение удостоверений «студентам» с пенсионными книжками состоялось 7 декабря в комплексном центре соцобслуживания населения Чебоксар. «Корочки» в тот день были подготовлены для 109 бабушек и дедушек. Как рассказала управляющий республиканским отделением Пенсионного фонда Роза Кондратьева, курсы «Основы компьютерной грамотности» для неработающих пенсионеров стали возможны благодаря республиканской социальной программе — средства на обучение «серебряных» студентов выделяются из бюджетов республики и Пенсионного фонда России. В этом году в рамках реализации программы азы компьютерной грамотности освоили 287 неработающих пенсионеров республики. По словам Розы Алексеевны, бесплатные курсы компьютерной грамотности для пожилых людей — это прекрасная возможность научиться работать с электронными услугами и сервисами ПФР, освоить компьютер и Интернет. Чтобы, например, подать в управляющую компанию показания счетчиков и оплатить услуги ЖКХ, изменить способ доставки пенсии, завести «личные кабинеты» на различных государственных сайтах.

Обучение старшего поколения работе с компьютером в рамках социальной программы ведется с 2015 года: за три года, по данным отделения, курсы окончили более 700 неработающих пенсионеров. Как заверила Роза Кондратьева, на следующий год в бюджете также предусмотрены средства на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. Попасть на такие курсы несложно — нужно написать заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства. А учреждение позаботится об организации учебного процесса.

Кстати, бесплатное обучение пенсионеров основам компьютерной грамотности также проводят ветеранские общественные организации, библиотеки, образовательные, социальные учреждения и иные организации. В целом, отмечают в отделении, за последние пять лет в Чувашии за счет бюджетных средств и внебюджетных источников обучено более 14 тысяч пенсионеров.

Фото из архива отделения ПФР по Чувашии: Освоив компьютер, пенсионеры Чувашии успешно участвуют в ежегодном всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету».