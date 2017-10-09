Глава Чувашии на ярмарке «Дары осени — 2017». ФОТО

СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ «ДАРЫ ОСЕНИ» ПРОДЛЯТСЯ ЕЩЁ НА НЕДЕЛЮ

Картофель — батыревский, свекла — урмарская, брокколи – шумерлинская. На ставших уже привычными для городских покупателей сельхозярмарках «Дары осени» местные овощи и деревенские продукты разлетаются, как горячие пирожки. Свои-то натуральнее и вкуснее. Да и стоят дешевле, чем в магазине. Но много ли чувашских производителей на рынках Чебоксар? Пятничным утром Глава Чувашии Михаил Игнатьев проинспектировал торговые площадки в столице. В поездке его сопровождал руководитель чебоксарской администрации Алексей Ладыков.

С утра пораньше на рынке «Николаевский» в основном запасаются люди пожилые. Из новоюжного района приехал с тележкой 80-летний Владимир Николаев. «Купил мешок капусты и сумку сладкого перца – за все отдал 400 рублей, в магазине бы вышло намного дороже, — доволен экономией пенсионер. – Как старику обещали до дома довезти все бесплатно». Еще одна пожилая дама выясняет у продавца, откуда «родом» лук. Услышав в ответ «Батырево», покупает целую сетку. Овощи в основном на здешнем рынке продают коробками и мешками, но с доставкой покупок проблем не возникает – молодежь приезжает на своих машинах, а пенсионерам и людям с ограниченными возможностями организуют бесплатную доставку до квартиры.

Чувашские картофель, морковь, чеснок соседствуют на рынке с саратовскими и самарскими помидорами, казахстанским перцем, марийской капустой, волгоградским луком. Товар не залеживается, признаются продавцы. Особенно по выходным. «За день уходит машина картошки», — говорит продавец «второго хлеба» из села Крымзарайкино Аликовского района. Места для местных товаропроизводителей в период ярмарки предоставляются бесплатно.

Глава Чувашии прошелся по торговым рядам, пообщался с предпринимателями, сравнил цены. Картофель, например, отдают по 12-15 рублей за килограмм, капусту – по 7-10 рублей, морковь – 12-19 рублей, лук – 10-19 рублей, свеклу – 12-15 рублей, чеснок – 160 рублей. «Цены доступные», — убедился Михаил Игнатьев.

«Все свое, выращено своими руками», — нахваливают уродившуюся капусту моргаушцы. По хорошей цене – 10 рублей за килограмм — продает картофель батыревец Владимир Трофимов. «Ещё несколько дней назад отдавал за 13 рублей, а сегодня цену снизил. Поскорее хочу реализовать товар», — говорит предприниматель, одновременно укладывая на весы очередной мешок.

Завидев на рынке Главу Чувашии, многие предприниматели поспешили поделиться с руководителем региона наболевшим. Так, по словам продавцов, в этом году владельцы торгового комплекса подняли арендную плату – и многим она сильно ударила по карману. Интересовались они и планами по строительству в республике агрохолдинга с участием китайских партнеров. Воспользовались случаем задать вопрос Михаилу Игнатьеву и заглянувшие на рынок покупатели. Одни сетовали, что до рынка по-прежнему тяжело добраться, другие просили открыть на улице Николаева аптеки.

Хорошим спросом у жителей пользуются торговые ряды от местных производителей на ярмарке «Северная» и мини-рынке «Московский», куда также заглянули Михаил Игнатьев и Алексей Ладыков. Овощи, домашние заготовки, творог, мед, яйца – все это предлагают фермеры по приемлемой цене.

«На таких площадках покупатели и производители могут найти друг друга без лишних посредников», — заключил Михаил Игнатьев. Он распорядился продлить работу ярмарок ещё на неделю – до 15 октября.

КСТАТИ В этом году традиционная ярмарка сельскохозяйственной продукции «Дары осени» проходит в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Канаше и Шумерле. В этих городах для сельских товаропроизводителей предоставлено около 70 торговых площадок.

Фоторепортаж Олега Мальцева: