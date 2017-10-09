Ученые близки к разгадке чувашского этноса

В ЧЕБОКСАРАХ ПРЕДСТАВИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ГОДА

Археологические итоги нынешнего сезона и без того обещали показать интересные результаты. А тут еще ученым пришлось в экстренном порядке спасать культурные слои в сквере имени К.В. Иванова, где проводится реконструкция. В Чувашском институте гуманитарных наук подвели итоги летних и осенних раскопок.

Специалисты ЧГИГН (где, по словам его директора Петра Краснова, по сути возродили школу Василия Каховского) в 2017 году работали сразу в нескольких районах. Исследованиями были охвачены практически все периоды человеческой истории, от каменного века до современной истории. Большая часть — это многолетние плановые раскопки. Единственными внеплановыми стали работы охранно-спасательного характера в упомянутом сквере на берегу Волги.

Как рассказывает руководитель этих работ Наталья Березина, из-за того, что в реконструкции не были предусмотрены предварительные археологические исследования, археологам пришлось работать «по факту». В авральном режиме они смогли исследовать пока небольшой участок рядом с памятником Константину Иванову, провести там раскопки. Это было необычайно важно, поскольку в Чебоксарах практически неизвестны начальные страницы истории города. Раньше фиксировались лишь единичные находки 14-16 веков, но сам нетронутый культурный слой пока обнаружить не удалось никому. «Авральные» раскопки выявили несколько сооружений, скорее всего монашеских келий. Ведь территория Никольского женского монастыря, который стоял на этом месте, занимала большую часть нынешнего сквера. Другие артефакты характерны для простого быта: набор глиняной посуды, ножи, фрагменты ножниц, слюда, игральные кости, грузила, даже фрагмент панциря черепахи. Из глубины истории «вынырнула» большая коллекция стеклянной посуды: аптечные бутылочки и «тара» для вин и коньяков с маркировкой завода Шустовых. Все это — самый разнообразный по времени материал. Самый древний пласт представил монохромный изразец первой половины 17 века. Причем в прекрасном состоянии. На дне ранней деревянной постройки исследователи нашли и медную литую икону.

КСТАТИ

На раскопках в чебоксарском сквере были найдены и лемехи, и черепица, которой были покрыты купола Никольского собора. Говорят, что на солнце эти купола отливали как малахитовые. Археологи надеются, что здесь они «вышли на след» и Чебоксарского кремля. За сквером специалисты будут наблюдать вплоть до ноября.

А самый древний памятник, который был исследован в этом году, — стоянка «Шолма» в Цивильском районе. Есть здесь такая гора, и стоянка, расположенная у ее подножия, позволяет зафиксировать следы самых первых людей на нашей земле. Как рассказал специалист по палеолиту Александр Березин, стоянка эта во всем мире довольно известна, поскольку наши ученые неоднократно выступали с результатами предыдущих раскопов на различных конференциях. И в этом году раскопки продолжились, тщательно фиксировался каждый найденный предмет (а нашли их несколько тысяч). В основном это кости древних животных, на которых охотились первые люди. Но есть и каменные и кремниевые орудия. Например, нуклеусы. Это средство производства для изготовления орудий труда и охоты. Интересно, что такие средства производства до сих пор остры, как лезвие. Александр Юрьевич продемонстрировал это на примере резания реликтом листа бумаги. Еще одной уникальной находкой стали две лучевые медвежьи кости. Их нашли в гроте на крутом берегу Цивиля, предположив, что это было сакральное место, а кости связаны с культом медведя.

Еще два известных памятника — Сендимиркинский могильник и Иваньково-Ленинское городище. О работах в этих «слоях археологической атмосферы» поведал Николай Мясников. Названные исследования — часть большого проекта по изучению фактория первого тысячелетия н. э., времени, когда складывалась этническая карта нашей территории. Как рассказал археолог, в конце этого периода сюда пришли булгары, тюркоязычные предки чувашского народа. И задача ученых — понять, что здесь было до этого и как развивалось. Общее мнение, что на этой территории жили мордва и марийцы. Но каково было их взаимоотношение с пришлыми тюрками, имелось ли оно вообще и какие они занимали реальные границы? Это предстоит узнать в результате исследований, что особенно интересно в плане выяснения, из кого же в результате сложился чувашский этнос. Для обработки собранного материала археологи сделают перерыв в раскопках аж на несколько лет — так много собрано фактов, требующих обработки. Причем полученное на раскопках будет исследоваться с использованием современных технологий.

Иваньково-Ленинское городище, датируемое 7 веком, дало немало ценного в понимании, кто сюда приходил и с кем контактировал. Находки этого городища рассказывают о «скифских импульсах», а затем и славянских. Влияние на этнос племен, пришедших с Приднепровья, также зафиксировано в найденном материале. То есть благодаря смешению на нынешней территории республики когда-то сложилась синкретическая именьковская археологическая культура. А в ней выделяют и славянский компонент, и местный финно-угорский, а на последних этапах, возможно, и тюркский, и иранский. Этот памятник уникален и тем, что в Чувашии еще не было исследовано ни одного подобного. Хотя во всем ареале культуры их изучено более 500 (в основном в Татарстане). Оказывается, есть они и у нас. И открытия не за горами.

Фото автора: Богатый археологический «улов» нынешнего сезона поможет в деле изучения, кто мы и откуда.