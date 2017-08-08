Учение с увлечением и комфортом

ДЕТИ РЕСПУБЛИКИ БУДУТ ОСВАИВАТЬ ШКОЛЬНЫЕ НАУКИ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

В республике продолжается приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Завершиться она должна к 15 августа. На 5 августа оценку готовности прошли 67,1 проц. школ.

Впрочем, подготовка школ к новому учебному году, можно сказать, продолжалась все лето. Как сообщили в Министерстве образования, ремонтная кампания включала широкий спектр работ — ремонт кровель, спортивных и актовых залов, пищеблоков, инженерных коммуникаций, замену дверей и оконных блоков. Основная цель — обеспечение необходимых условий, предписанных требованиями современного законодательства, создание комфортной среды для обучения детей.

Особое внимание при этом уделяется обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической и противокриминальной защищенности, а в сельских поселениях еще и устройству в школах отапливаемых санитарно-технических помещений. Интернет в классе и санузел на улице в 21 веке несовместимы. По данным ведомства, на устранение такой несовместимости нынче направлено более 35,1 млн рублей. Как идет освоение этих средств, рассказали и показали на прошлой неделе журналистам республиканских СМИ.

В Сюрбей-Токаевской общеобразовательной школе Комсомольского района взор сразу же привлекли рабочие, старательно «пристраивающие» дополнительные стены к зданию школы. «Здесь на 49 квадратных метрах разместится отапливаемое санитарно-техническое помещение, — рассказал директор школы Юрий Алексеев. — Школа построена в 1992 году местным сельхозпредприятием, то есть не по типовому проекту, и туалеты внутри здания не были предусмотрены. Теперь этот недочет устраняется. На возведение пристроя, где и будут размещены отдельные теплые туалеты для мальчиков, девочек, а также совмещенный для работников школы и маломобильных детей, из республиканского бюджета выделено 1 млн 800 тыс. рублей. Район помог с подготовкой проектно-сметной документации».

И директор, и строители заверили, что к 25 августа пристрой будет готов и 1 сентября учебное заведение встретит своих учеников «во всеоружии». «У нас созданы все условия для учебы — не без удовольствия водил по уютным и посвежевшим после косметического ремонта школьным кабинетам директор. — Школа оборудована охранно-пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения и оповещения (громкой связью). Нынче к нам придет 71 ученик (школа рассчитана на 110 детей), 7 из них «в первый раз в первый класс».

По информации Министерства образования, 1 сентября в республике свои двери откроют 429 школ. В них придут более 134 тысяч детей.

С особой гордостью Алексеев показывал спортивный зал: «Два года назад его капитально отремонтировали (на сумму 1 млн 80 тыс. рублей). Раньше, когда его открывали, оттуда веяло холодом, а сейчас — тепло, светло, уютно. И детишки довольны, и родители. Они по вечерам приходят сюда играть в волейбол».

В Сюрбей-Токаевскую основную общеобразовательную школу за знаниями юных жителей четырех деревень возит школьный автобус. Укомплектована школа и учителями. Хотя, по словам Юрия Петровича, молодым специалистам здесь были бы очень рады. Ряд педагогов уже давно на пенсии и хотят уйти на заслуженный отдых, но вынуждены продолжать сеять доброе и разумное, так как их некому заменить…

Починокинельская школа (открыта в 2004 году) по сравнению с Сюрбей-Токаевской поразила размерами — почти в два раза больше. Как оказалось, и рассчитана она была на 220 мальчишек и девчонок. Здесь обучаются дети из пяти окрестных деревень и одной из Татарстана. Правда, первого сентября в школу придут почти столько же учеников, что и в Сюрбей-Токаевскую — 75 детишек, из которых пять первоклашек. Что поделаешь, таковы реалии сегодняшнего дня…

Школа уже готова принять детей. Позади и косметический ремонт (силами коллектива школьных работников), и устройство теплых санузлов. Под них в учебном заведении переоборудовали пустующие помещения. Светлые просторные туалетные комнаты (отдельно для мальчиков, девочек, персонала заведения и маломобильных детей — все, как того требует СанПиН) с раковинами-умывальниками, с горячей водой, естественно, не шли ни в какое сравнение с дощатым помещением для нужд во дворе…

По словам директора школы Надежды Кузьминой, «стройка» в школе была завершена еще 19 июля. Это заслуга подрядной строительной организации, которая хорошо потрудилась и все работы выполнила в срок. Осталось только над раковинами повесить зеркала и затемнить окна в туалетах…

Как отметили в отделе образования, с этого учебного года все общеобразовательные учреждения (после окончания стройки в Сюрбей-Токаевской школе) Комсомольского района будут обеспечены отапливаемыми санитарно-техническими помещениями. Школ в районе 18, за парты сядут 2800 учеников, в первый класс придут 300 ребятишек.

Малоянгорчинская школа Цивильского района встретила большим красивым цветником перед зданием и шумом строительных дрелей в коридорах. В спортивном зале учебного заведения одна строительная организация настилала новый пол, другая завершала работы в душевых и туалетных комнатах. В отличие от школ Комсомольского района, санузлы в школе Малого Янгорчино на обоих этажах имелись с самого начала (здание на 260 детей построено в 1998 году).

«Но все имеет свойство изнашиваться и стареть, — заметила директор Ганна Андреева. — Поэтому в этом году и были выделены деньги на «большой» ремонт». По ее словам, это подарок для всех, ведь школа — социокультурный центр жизни сельчан. А спортзал в ней — это возможность вести здоровый образ жизни и заниматься спортом не только для школьников, но и для всех жителей села: «Спортзал у нас открыт до 8 часов вечера. Сюда постоянно приходит взрослое население, молодежь из соседних деревень, тренируются, проводят дружеские спортивные встречи, соревнования».

По данным Министерства образования, всего к началу нового учебного года в республике будет отремонтирован 21 спортивный зал в школах, расположенных в сельской местности. На эти цели выделены 21,1 млн рублей.

«И теперь, после ремонта, школа обретет новую жизнь», — с большим удовольствием показывала Ганна Петровна образовательное учреждение. В душевых и туалетах отдельные кабины, стены выложены кафельной плиткой, новые унитазы, раковины, держатели для бумаг, сушилки для рук, зеркала ничуть не хуже, чем в некоторых фешенебельных городских учреждениях. Причем предусмотрены они и рядом со спортзалом, и в отделении для дошкольников. Последнее работает с 2006 года — с уменьшением количества учеников (за парты нынче там сядут 75 мальчишек и девчонок) решили пустые помещения переоборудовать для малышей. В этом учебном году дошкольную группу будут посещать 20 ребятишек от 1,5 до 7 лет. А в первый класс придут 9 учеников, что для сельской школы в нынешнее время, по словам директора, совсем неплохо.

Больше всего радует учителей, что с этого года вода будет подаваться и на второй этаж — раньше у сельской водонапорной башни «не хватало сил поднять ее туда». А нынче школу оснастили не только собственным насосом, но и водонагревателем — так что теперь вода здесь будет и горячая.

«Дети должны учиться в хороших условиях и чувствовать себя комфортно. В этом году сделано немало, и я с уверенностью могу заявить, что все работы мы завершим в срок, — закончила «экскурсию» по школе Ганна Андреева. — Думаю, что обновленной школой останутся довольны и ученики, и родители».

Впрочем, довольными должны остаться учащиеся и родители всех 14 школ Цивильского района. По словам главного специалиста-эксперта районного отдела образования и социального развития Алины Мироновой, на их подготовку к новому учебному году направлено 22 млн рублей.

Фото министерства образования Чувашии: В Сюрбей-Токаевской общеобразовательной школе строители старательно «пристраивают» дополнительные стены к зданию школы.